Stella: "Piastri, tüm zorlukları 'basitmiş' gibi gösteriyor"

2021 Formula 2 şampiyonu Piastri bu sezon McLaren'e Alpine ile olaylı bir transfer sürecinin ardından geldi ve iki takım arasındaki mücadele Avustralyalı çaylaktan ne kadar çok şey beklendiğinin bir göstergesi oldu.

Piastri'nin ilk sezonu, kapsamlı bir güncelleme paketi MCL60'ın rekabet gücünde büyük bir artış sağlayana kadar düşük performans gösteren bir araç tarafından gölgeleniyordu.

Lando Norris'in Britanya ve Macaristan'da iki ikincilik elde etmesini sağlayan bu paket, Piastri'ye de yaz tatilinden önce Belçika Grand Prix sprint yarışında ilk üçe girme şansı verdi.

Takım patronu Stella'ya göre, Piastri'nin son dönemdeki göze çarpan performansları, takımın ilk sezonunda gördükleriyle tamamen uyumlu ve 22 yaşındaki pilot artık formunu somut sonuçlara dönüştürecek donanıma sahip.

Stella, "Bence şu anda bulunduğu yer, testlerde ve ilk yarışlarda en başından beri gördüğümüz eğimin bir parçası."

"Piastri'nin ilerlemesinin gerçekten hızlandığını düşünmüyorum. Bence sadece aracın daha rekabetçi olmasından faydalandı, bu nedenle neler yapabileceğini göstermek için daha fazla fırsat var."

"Bence bu başlangıçta gördüğümüz şeyle aynı doğrultuda. Bu aracı sürmek kolay değildi ve aracın özellikleri açısından pilotlara ne kadar sorun yarattığı konusunda hemfikirdik."

"Yani, bu durum sezonun başında bizim için zaten belliydi, ancak araç çok rekabetçi olmadığı için dışarıdan görünmüyordu. Bu yüzden başlangıçta gördüğümüz eğimi pekiştirdiğini söyleyebilirim." dedi.

Spa'daki sprint yarışına Piastri ikinci sıradan başladı ve ardından ıslak zeminde iyi bir sürüş sergileyerek şampiyona lideri Max Verstappen'in arkasındaki yerini korudu.

Stella, Piastri'nin zor koşullardaki olgun performansıyla tecrübeli bir pilot gibi davrandığını söylüyor.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Erik Junius

Stella, "Oscar'ın ilginç noktası, tüm bu olan biteni basit gibi göstermesi."

"Bu koşullarda pit yapmayı, yarışı önde götürmeyi, ıslaktan kuru koşullara geçmeyi ve asla hata yapmamayı basit gibi gösteriyor."

"Bence bu tanık olabileceğim en etkileyici şey. Tüm bunları ne kadar sakin ve düşünceli olduğu açısından oldukça benzersiz bir yaklaşımla başarıyor, şu ana kadar gerçekten de oldukça etkileyici." dedi.