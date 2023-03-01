Stella: "Piastri potansiyelini testlerde gösterdi"
McLaren, Oscar Piastri'nin geçen haftaki sezon öncesi Bahreyn testinde etkileyici turlar atarak Formula 1'deki potansiyelinin işaretlerini şimdiden verdiğini söyledi.
Bahreyn GP'sinde McLaren ile ilk F1 yarışına çıkacak olan Avustralyalı pilot, yeni MCL60 ile ilk testini geçen hafta yaptı.
McLaren yeni aracında bazı sorunlarla karşı karşıya olsa da, bu durum Piastri'nin neler yapabileceğini göstermesini engellemedi.
Özellikle McLaren takım patronu Andrea Stella, Piastri'nin testin ikinci gününde düşük yakıtla hızlı bir ilerleme kaydetmesini potansiyelinin kanıtı olarak gösterdi.
İlk denemesi 1:33.973 ve ikinci denemesi daha yavaş oldu. Üçüncü denemesi 1:33.878s ile sonuçlanırken, dördüncü ve son turu 1:33.175 ile testteki en hızlı zamanı oldu.
Piastri'nin ilk deneyimleri hakkında konuşan Stella şunları söyledi: "Oscar inanılmaz yetenekli."
"TPC'de [bir önceki aracın testi] yaptığımız sürüşlerde bunu zaten gördüğümüzü düşünüyorum."
"Bahreyn testinde bile yumuşak lastiklerle büyük bir gelişme gösterdi. Bunlar çok umut verici işaretler."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Piastri, Lando Norris'e karşı mücadele edeceği için McLaren; çaylak pilotu için çok yüksek hedefler belirlememenin önemli olduğunu düşünüyor.
Bunun yerine, 2023 sezonu boyunca ondan sadece istikrarlı bir ilerleme görmek istiyor.
Stella, "Oscar'dan beklentimizi sonuçlara göre belirlemek istemiyorum"
"Benim için önemli olan, tıpkı araç gibi, gelişim oranı."
"Önemli olan sonuçlara odaklanmak yerine sürece bağlı kalmak, çünkü elde ettiklerimiz bir sürecin sonucudur."
"Sonuçla ilgili bazı hedeflere çok fazla ve çok erken odaklanırsanız, bu hedeflerden uzaklaşabilirsiniz, bu yüzden bunu yapmamaya çalışıyoruz. Lando'dan 0.2 geride olduğunu ya da 0.2 ileride olması gerektiğini söylemek doğru bir yaklaşım olmaz."
"Oscar kendine çok odaklanmış durumda. Takımın bu kişisel yolculuğu desteklemesini istiyoruz, bu yüzden onu Lando ile işlevsel bir şekilde karşılaştıracağız."
"Telemetride verileriniz ve bunu geliştirmek için her zaman seçebileceğiniz bazı iyi bilgiler var. Buna bakacağız, ama mutlaka eşleştirmek istediğimiz için değil. Aksi halde hedeflerimize ulaşamayız.” dedi.
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