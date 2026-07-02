Stella: "Piastri, performans için sürüş stilini değiştirmek zorunda kaldı"

Lastik yönetimi, Oscar Piastri'nin Formula 1 kariyerinin ilk dönemlerinde en çok zorlandığı alanlardan biri olmuştu. Avustralyalı pilot, yarış ilerledikçe takım arkadaşı Lando Norris'e kıyasla daha fazla tempo kaybediyordu.

Ancak Stella, Piastri'nin bu konuda gerekli değişiklikleri yaptığını ve bunun karşılığını bu sezon almaya başladığını ifade etti.

Stella, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bence Oscar da takımın geri kalanı gibi bu sezon inişler ve çıkışlar yaşadı."

"Çok güçlü yarışları oldu. Japonya gerçekten çok güçlü bir hafta sonuydu ve McLaren galibiyet mücadelesinin içindeydi."

"Bu sezon Oscar'da gördüğümüz şey, araçların artık genel olarak daha az mekanik ve aerodinamik tutuş üretmesi ve bazı yarışlarda lastik aşınmasının çok yüksek olması nedeniyle, bu şartlarda sürüş stilinde bazı uyarlamalar yapmak zorunda kalmasıydı."

"Eğer tamamen doğal sürüş stilini kullanırsa, performans kaybetmeye başlıyor."

Piastri, Avusturya Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayarak Miami Grand Prix'sindeki podyumunun ardından en iyi sonucunu elde etti.

Andrea Stella, McLaren Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Stella, geçmişte zorlandığı koşullara başarılı şekilde uyum sağlayan Piastri'yi överek şöyle devam etti: "Oscar'ın takım olarak yaptığımız tüm çalışmaları ve öğrendiklerimizi ne kadar iyi uyguladığını görmekten son derece memnunum."

"Oldukça önemli analizler ve çalışmalar gerçekleştirdik. Düşük tutuş koşullarında nasıl sürüş yapılması gerektiğine dair bazı önemli ipuçları elde ettik."

"Aslında Avusturya'da tüm hafta sonu boyunca Oscar bunları eksiksiz şekilde uyguladı."

"Bu güçlü hafta sonunu kesinlikle hak etti. Zaten çok üst düzey performans sergileyen bir pilot için asıl gelişim alanının bu olduğunu düşünüyorum."

"Aracın çok fazla kaydığı, tutuşun düşük olduğu koşullarda hem hızlı hem de istikrarlı olabilmek... Başardıkları gerçekten çok cesaret verici."