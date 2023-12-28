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Stella: "Piastri, F1'de büyük başarılar elde edebilir"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'nin çok büyük bir potansiyeli olduğunu söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Oscar Piastri'nin resmi olarak yılın en iyi çaylağı seçilmesi ve FIA tarafından özel bir ödüle layık görülmesi tesadüf değil.

22 yaşındaki Avustralyalı pilot sezon boyunca 97 puan kazandı, iki kez podyuma çıktı ve Katar'daki sprint yarışında zafere ulaştı.

Ancak McLaren'ın takım patronu Andrea Stella bunun sadece bir başlangıç olduğuna inanıyor.

Avustralya KTM Summer Grill podcast'ine katılan Stella, "Şu anda uzun bir yolculuğun en başında olduğuna inanıyorum."

"O bir çaylak fakat onunla çalışırken çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu hissedebiliyorsunuz."

"Gelecekte ne tür başarılar elde edeceğini bilmiyorum, çünkü şu ana kadar sadece kariyerinin başlangıcını görebildim."

"Fakat büyük başarılar yakalamasının önünde hiçbir engel yok." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Stella'ya göre yetenekli sürücünün tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için takımın da her şeyi doğru yapması gerekiyor.

Stella, "Şu anda sadece bir temel oluşturuyoruz."

"Oscar'ın güçlü yönlerinin farkındayız fakat tam potansiyelini görmek, bunları mümkün olduğunca çabuk ortaya çıkarmak ve zayıf yönlerinin neler olduğunu anlamak gerekiyor."

"Bunun uzun bir süreç olduğunun farkına varmak önemli. Her gün biraz ilerleme kaydetmek, bugün elde edilen sonuçları düne kıyasla geliştirmek çok önemli."

"Yarın her şey bugünden daha iyi olmalı."

"McLaren'da geliştirmeye çalıştığımız tutum bu. Elbette Oscar'la iletişim kurarken tekrarlamaya devam edeceğim ana tavsiye de bu." dedi.

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