Stella: "Piastri çok çabuk öğreniyor"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'nin Bahreyn'de yarış dışı kalmasına rağmen hızlı bir şekilde öğrendiğini düşünüyor.
Bahreyn, Piastri için oldukça zorlu bir hafta sonuydu. Avustralyalı pilotun ilk F1 yarışı 15. turda araçtaki elektrik sorunu nedeniyle sona erdi.
Takım arkadaşı Lando Norris'in güç ünitesinde pnömatik bir sorun yaşaması sebebiyle her 10 turda bir pite girmek zorunda kaldı ve sonunda o da yarıştan çekildi.
Stella, unutulması gereken bir hafta sonundan olumlu sonuçlar çıkarmaya çalıştı; özellikle de Piastri'nin Bahreyn GP hafta sonu boyunca önemli adımlar attığını hissetti.
Stella, "Kesinlikle terslikler yaşadık."
"Ancak seans seans Oscar'ın geliştiğini gördük."
"Yarıştaki ilk stinti şimdiye kadar yaptığı en iyi uzun koşuydu. Her seansta kendini geliştirmeye devam ediyor."
"İkinci yarışa daha da hazır olmak için ilk yarışı tamamlamak iyi olurdu ama öğrenmeye devam ediyor ve çok hızlı öğreniyor." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
F3 ve F2 şampiyonluklarını arka arkaya kazandıktan sonra Piastri, bir yılı kenarda geçirmek zorunda kaldı ve 'tartışmalı' olayların ardından McLaren'a geçti.
İlk yarışı tamamlamamasına rağmen Piastri, önümüzdeki hafta sonu dünyanın en hızlı cadde pisti olduğu iddia edilen Suudi Arabistan'da yapılacak ikinci yarış için kendine güvendiğini vurguluyor.
Piastri, "Bahreyn'de yüksek hızda oldukça iyi görünüyorduk."
"Bu bizim kanat seviyemizden mi yoksa sadece yüksek hızda güçlü olmamızdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama Cidde'de göreceğiz."
"Daha önce F2'de yarıştığım bir pist. Bazı parçalarda birkaç değişiklik var, bu yüzden nelerin yeni olduğunu görmek ilginç olacak."
"Benim açımdan Bahreyn'de olumlu bir hafta geçirdik ve araca her bindiğimde daha da rahatladığımı hissediyorum." dedi.
Krack: "Red Bull ile aramızda önemli bir fark var"
Rossi: "Piastri olayı sonrası artık takımlardaki 'aile' olgusu değişti"
Son Haberler
Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"
Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum" Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"
Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız"
Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız" Marquez: "Şu anki durumda iyimser davranamayız"
Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor
Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor Yamaha, kaporta tasarımının homologasyon sürecini tamamlamakta zorlanıyor
Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"
Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli" Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.