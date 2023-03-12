Stella: "Piastri çok çabuk öğreniyor"

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Bahreyn, Piastri için oldukça zorlu bir hafta sonuydu. Avustralyalı pilotun ilk F1 yarışı 15. turda araçtaki elektrik sorunu nedeniyle sona erdi.

Takım arkadaşı Lando Norris'in güç ünitesinde pnömatik bir sorun yaşaması sebebiyle her 10 turda bir pite girmek zorunda kaldı ve sonunda o da yarıştan çekildi.

Stella, unutulması gereken bir hafta sonundan olumlu sonuçlar çıkarmaya çalıştı; özellikle de Piastri'nin Bahreyn GP hafta sonu boyunca önemli adımlar attığını hissetti.

Stella, "Kesinlikle terslikler yaşadık."

"Ancak seans seans Oscar'ın geliştiğini gördük."

"Yarıştaki ilk stinti şimdiye kadar yaptığı en iyi uzun koşuydu. Her seansta kendini geliştirmeye devam ediyor."

"İkinci yarışa daha da hazır olmak için ilk yarışı tamamlamak iyi olurdu ama öğrenmeye devam ediyor ve çok hızlı öğreniyor." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

F3 ve F2 şampiyonluklarını arka arkaya kazandıktan sonra Piastri, bir yılı kenarda geçirmek zorunda kaldı ve 'tartışmalı' olayların ardından McLaren'a geçti.

İlk yarışı tamamlamamasına rağmen Piastri, önümüzdeki hafta sonu dünyanın en hızlı cadde pisti olduğu iddia edilen Suudi Arabistan'da yapılacak ikinci yarış için kendine güvendiğini vurguluyor.

Piastri, "Bahreyn'de yüksek hızda oldukça iyi görünüyorduk."

"Bu bizim kanat seviyemizden mi yoksa sadece yüksek hızda güçlü olmamızdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama Cidde'de göreceğiz."

"Daha önce F2'de yarıştığım bir pist. Bazı parçalarda birkaç değişiklik var, bu yüzden nelerin yeni olduğunu görmek ilginç olacak."

"Benim açımdan Bahreyn'de olumlu bir hafta geçirdik ve araca her bindiğimde daha da rahatladığımı hissediyorum." dedi.