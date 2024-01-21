Stella: "Piastri 2024'te yarış kazanırsa bu Norris için de inanılmaz bir duygu olacak"

Piastri 2023'te parlak bir çaylak sezonu geçirerek Katar Sprint yarışını kazandı. Piastri sezon boyunca iki podyum elde ederken Norris altı podyum elde etti.

Avustralyalı pilotun takımdaki ikinci yılında Norris'e yetişmesi beklenirken, kazanmadan en fazla podyum elde etme (11) gibi bir istatistiğe sahip olan Norris'ten önce bir yarış kazanıp kazanamayacağı konusunda da bazı sorular mevcut.

Piastri'nin bu başarıyı elde etmesi halinde ortaya çıkması muhtemel olan 'baş ağrısı' ile yüzleşmeye istekli olup olmayacağı sorulduğunda Stella bu ihtimal karşısında heyecanlandı.

Speedcafe'ye konuşan Stella, şöyle yanıt verdi: "Oscar'ın ilk zaferini kazanması konusundaki baş ağrısından bahsettiğinizde tepkim 'Baş ağrısı mı?' oldu. Vay canına! Bunu [baş ağrısını] dört gözle bekliyorum."

Stella, Avustralyalı pilotun zafere ulaşması halinde Norris'in Piastri'nin niteliklerinden nasıl bir şeyler öğrenebileceğini anlatmaya devam etti.

"Eğer Oscar bir zafer elde ederse bu hem bizim için hem de Lando için inanılmaz bir duygu olacak çünkü bu, yarış kazanabilecek bir aracımız olduğu anlamına gelecek."

"Bu noktada Lando da Piastri'nin ne kadar adil bir pilot olduğunu fark edecek ve kendime 'Oscar'ın yapabildiğinin aynısını yapmak için neyi daha iyi yapmam gerekiyor' diye soracaktır."