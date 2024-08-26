Stella: "Performansımız beklentimizin üstünde"
Andrea Stella, McLaren'in performansının beklentilerin ötesine geçtiğini söyledi.
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
McLaren takım patronu Andrea Stella, Sky Sports F1'e verdiği demeçte takımının son yarıştaki performansının beklentilerin çok ötesinde olduğunu ifade etti.
Lando Norris’in dominant bir zafer kazanmasını büyük bir başarı olarak nitelendiren Stella, Oscar Piastri'nin de daha iyi bir pozisyonda olabileceğini ancak trafik nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirtti.
"Bu performans beklentilerin ötesinde."
"Aracın iyi performans gösterdiğini biliyorduk ancak bugünkü hız bizim için olumlu bir sürpriz oldu."
"Lando’nun bu dominant zaferi elde etmesi harika oldu. Oscar’ın trafik nedeniyle sıkışıp kalması biraz üzücü. Bugün podyumu hak ediyordu ve Verstappen’e atak yapabilirdi."
"Gelecekteki yarışlar için çok umut verici."
"McLaren’daki herkese teşekkür etmek istiyorum. Sadece sezon boyunca değil, bu hafta sonu için yapılan güncellemelerle de bizi güçlü ve heyecan verici bir noktaya getirdiler."
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