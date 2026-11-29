Formula 1 Katar GP

Stella: “Olağanüstü bir olay yaşanmadığı sürece Mercedes’i geçmek imkânsız”

McLaren Takım Patronu Andrea Stella, Katar Grand Prix’si sıralama turlarında iki aracı birden ikinci çizgiye yerleştirdikleri için memnun olduklarını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 10:15

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Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Katar Grand Prix’si sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulunan Andrea Stella, cuma gününe kıyasla araç ayarlarında ileriye doğru önemli bir adım attıklarını ve Lando Norris ile Oscar Piastri’nin hatasız sürüşleriyle Red Bull’u geride bıraktıklarını belirtti.

Pist yüzeyinde, lastikler tamamen aşındığında rekabetçi turlar atabildiklerini belirten Stella, 27 turluk lastik sınırı içinde aşınma ve dayanıklılık dengesini kurmanın yarışın kaderini belirleyeceğini söyledi: “Sıralama seansını kusursuz yönettik ve pilotlarımızın da performansı sayesinde çok güçlü sonuçlar aldık.”

“Her tur istikrarlı bir şekilde zamanımızı geliştirerek iki aracımızı da Red Bull'un önünde, ikinci çizgiye yerleştirmeyi başardık. Lando ve Oscar büyük bir hassasiyetle sürdü ve mühendisleriyle yoğun bir şekilde çalışarak araç ayarlarını antrenman seanslarına kıyasla bir adım ileri taşıdı.”

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Elbette Mercedes bu pistte kendi liginde olduğunu gösterdi, olağanüstü bir olay yaşanmadığı sürece yarışta onları geçmek neredeyse imkânsız.”

“Bizim hedefimiz, takımlar şampiyonasındaki üçüncülük mücadelesinde kritik puanlar toplamak için Red Bull'ların önünde kalmak.”

“Yarış şüphesiz çok zor geçecek ve lastik yönetimi belirleyici olacak. Pist yüzeyi lastik aşınması yüzde 100'e ulaştığında bile rekabetçi turlara izin verdiği için 27 turluk sınır içinde dayanıklılık ve aşınma dengesini doğru kurmak çok kritik olacak.”

“Ayrıca sürprizlerden ve risklerden kaçınmak adına yarışın her turunda çok dikkatli olmalıyız."

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- Motorsport.com Ekibi

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