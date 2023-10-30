Stella: "Norris'in Meksika performansı, Alonso'nun 2012 Valencia zaferini hatırlattı"

Norris, Meksika GP sıralama turlarında rekabetçi bir tur zamanı elde edemeyince gridde 17. sıradan başlamak zorunda kaldı.

Ancak Britanyalı, Mexico City'de harika bir yarış geçirdi ve hatta kötü zamanlanmış bir kırmızı bayrak ve kötü bir yeniden start nedeniyle 14. sıraya kadar gerilemesine rağmen yaptığı geçişlerle 5. olmayı başardı.

McLaren, Norris'in yarış günü gösterdiği performans karşısında şaşkına dönerken, takım patronu Stella bunu 2012 Avrupa Grand Prix'sinde Ferrari'de birlikte çalıştığı Alonso'nun en iyi galibiyetlerinden biriyle kıyasladı.

Stella, "Bu yarış bana Valencia 2012'yi düşündürdü. O zaman 11. başlamıştık ve sonrasında yarışı kazandık."

"Pit duvarında tam olarak bu konuşmayı yapıyorduk. Yarış mühendisi Will Joseph bana döndü ve şöyle dedi: 'Bu Lando'nun en iyilerinden biri!' deyince ben de 'Will, bu en iyilerden biri!' dedim."

"Meksika'da o kadar çok sollama oldu ki... Dünkü açıklamaları okuduğunuzda herkes sollamanın zor olacağından, güç ünitesi sıcaklıklarını yönetmenin gerekeceğinden ve yakıt tasarrufu yapmak zorunda kalacaklarından bahsediyordu."

"Çok etkilendim. Bir parçası olduğum bir pilotun, en iyi günlerinden birisiydi." dedi.

Fotoğraf:: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45

Ancak McLaren Meksika'da beklenenden daha rekabetçi olduğunu kanıtlayınca, Norris ve takım daha iyi bir sıralama pozisyonu ile neler olabileceğini düşünmekten kurtulamadı.

Stella, "Bir taraftan bu tür bir şaheseri gördüğümüz için heyecanlıyız. Diğer taraftan, Lando'nun pite dönüş turunda söylediği gibi, Cumartesi günü iyi bir iş çıkarırsak podyum için savaşırdık. Podyum için mücadele edecek hızımız vardı."

"En iyi ikinci araç olma konumundaydık, muhtemelen [Lewis] Hamilton ile bunu paylaşıyorduk."

"Biraz hayal kırıklığı var ama dün bana sorsaydınız, bu kadar çok aracı geçebileceğimizi düşünmüyordum."

"Bu yarıştan olumlu sonuçlar çıkarmayı tercih ediyorum ve umarım fabrikadaki tüm ekip ve tüm taraftarlar da aynı mesajı alır."

"Biz oradayız. Pes etmiyoruz. Rekabetçiyiz. Ancak bir yarış hafta sonu boyunca genel olarak daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ile yaşadığı çarpışmada aero hasarı aldıktan sonra Norris'in performansını tekrarlayamadı. F1 çaylağı, son bölümde Norris tarafından geçildikten sonra sekizinci sıraya geriledi.