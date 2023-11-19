Stella, Norris’in kazasına sebep olan tümseğin gelecek yıl düzeltilmesini istedi
Las Vegas Grand Prix'inin 3. turunda yüksek hızla bariyerlere çarpan Lando Norris, sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüştü. McLaren takım patronu Andrea Stella, Norris kazasının nedeni hakkında açıklamalarda bulundu.
Yarışın 3. Turunda Norris, 11. Virajın iç tarafındaki tümsekten dolayı McLaren’inin kontrolünü kaybetti ve kendisini 12 virajın kaçış alanındaki TechPro bariyerlerde buldu.
Norris pistteki sağlık merkezine götürüldükten sonra tedbir amaçlı yakınlardaki bir hastaneye gönderilmiş ve daha sonra kısa süre içerisinde taburcu edildiği McLaren tarafından açıklanmıştı.
Kazaya neyin sebep olduğu sorulan McLaren takım patronu Andrea Stella, “O virajda bir tümsek var. Tüm otomobillerin o tümsekten geçerken kıvılcım çıkarttığını görebilirsiniz.”
“Bence o tümsek ve soğuk lastikler onu şaşırtmış olabilir.”
“Burada gece yarışı düzenleyeceksek bu tümsek düzeltilmeli. Çünkü lastikler her zaman soğuk, yol tutuşu düşük olacak. Bu yüzden zorlu bir viraj olmaya devam edecek.”
“Zaten tüm hafta sonu boyunca orada savrulan otomobiller gördük. Dolayısıyla sonuçtan bağımsız olarak bu tümseğin düzeltilmesini istiyoruz.” dedi.
Stella, normalde kolay olabilecek bir virajın çeşitli olayların birleşmesi sonucu zorlu bir hale geldiğini düşünüyor.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60, climbs out of his car after crashing out of the race
Stella, “Adil olmak gerekirse herkes için aynı tümsek. Bu yüzden sadece hızınıza, lastiklerin durumuna, otomobilinizi orada nasıl konumlandırdığınıza ve önünüzdeki otomobille olan farkınıza göre değişiyor.”
“Birden fazla faktör var. Belki de Lando yeterli yol tutuşu olduğunu düşünmüştür.”
“Ama zorlu bir viraj. Eminim diğer pilotlar da bu konuda yorum yapacaktır. Bu düzeltilmesi gereken bir şey.”
McLaren için tek hayal kırıklığı Norris’in kazası değildi. Oscar Piastri, Lewis Hamilton ile temas yaşayınca lastik patlatmış ve fazladan bir pit stop yapmak zorunda kalarak sadece 2 puanla Vegas’tan ayrılmak zorunda kaldı.
Stella, “Bu hayal kırıklığı yarattı. Çok yazık oldu. Çünkü Oscar harikaydı.”
“Bu kadar hızlı olmamız biraz sürpriz oldu. Yarışa sert lastikle başladığımız için Hamilton ile yaşadığımız temas sonrası zamanından önce pite girmemiz gerekmesi kötü şanstı.” dedi.
McLaren: "Las Vegas'ta ilk bölümde elenmenin ardında yatan sebep performans değil lastik kullanımı"
McLaren: "Las Vegas'ta ilk bölümde elenmenin ardında yatan sebep performans değil lastik kullanımı" McLaren: "Las Vegas'ta ilk bölümde elenmenin ardında yatan sebep performans değil lastik kullanımı"
Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi"
Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi" Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi"
McLaren, Red Bull'un DRS üstünlüğünün ardındaki konseptin peşinde
McLaren, Red Bull'un DRS üstünlüğünün ardındaki konseptin peşinde McLaren, Red Bull'un DRS üstünlüğünün ardındaki konseptin peşinde
Son Haberler
Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"
Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi" Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"
Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor
Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor
Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı
Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı
Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor
Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar