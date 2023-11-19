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Formula 1 Las Vegas GP
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Stella, Norris’in kazasına sebep olan tümseğin gelecek yıl düzeltilmesini istedi

Las Vegas Grand Prix'inin 3. turunda yüksek hızla bariyerlere çarpan Lando Norris, sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüştü. McLaren takım patronu Andrea Stella, Norris kazasının nedeni hakkında açıklamalarda bulundu.

Editör Burak Yasul
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Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Yarışın 3. Turunda Norris, 11. Virajın iç tarafındaki tümsekten dolayı McLaren’inin kontrolünü kaybetti ve kendisini 12 virajın kaçış alanındaki TechPro bariyerlerde buldu.

Norris pistteki sağlık merkezine götürüldükten sonra tedbir amaçlı yakınlardaki bir hastaneye gönderilmiş ve daha sonra kısa süre içerisinde taburcu edildiği McLaren tarafından açıklanmıştı.

Kazaya neyin sebep olduğu sorulan McLaren takım patronu Andrea Stella, “O virajda bir tümsek var. Tüm otomobillerin o tümsekten geçerken kıvılcım çıkarttığını görebilirsiniz.”

“Bence o tümsek ve soğuk lastikler onu şaşırtmış olabilir.”

“Burada gece yarışı düzenleyeceksek bu tümsek düzeltilmeli. Çünkü lastikler her zaman soğuk, yol tutuşu düşük olacak. Bu yüzden zorlu bir viraj olmaya devam edecek.”

“Zaten tüm hafta sonu boyunca orada savrulan otomobiller gördük. Dolayısıyla sonuçtan bağımsız olarak bu tümseğin düzeltilmesini istiyoruz.” dedi.

Stella, normalde kolay olabilecek bir virajın çeşitli olayların birleşmesi sonucu zorlu bir hale geldiğini düşünüyor.

Lando Norris, McLaren MCL60, climbs out of his car after crashing out of the race

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, climbs out of his car after crashing out of the race

Stella, “Adil olmak gerekirse herkes için aynı tümsek. Bu yüzden sadece hızınıza, lastiklerin durumuna, otomobilinizi orada nasıl konumlandırdığınıza ve önünüzdeki otomobille olan farkınıza göre değişiyor.”

“Birden fazla faktör var. Belki de Lando yeterli yol tutuşu olduğunu düşünmüştür.”

“Ama zorlu bir viraj. Eminim diğer pilotlar da bu konuda yorum yapacaktır. Bu düzeltilmesi gereken bir şey.”

McLaren için tek hayal kırıklığı Norris’in kazası değildi. Oscar Piastri, Lewis Hamilton ile temas yaşayınca lastik patlatmış ve fazladan bir pit stop yapmak zorunda kalarak sadece 2 puanla Vegas’tan ayrılmak zorunda kaldı.

Stella, “Bu hayal kırıklığı yarattı. Çok yazık oldu. Çünkü Oscar harikaydı.”

“Bu kadar hızlı olmamız biraz sürpriz oldu. Yarışa sert lastikle başladığımız için Hamilton ile yaşadığımız temas sonrası zamanından önce pite girmemiz gerekmesi kötü şanstı.” dedi.

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