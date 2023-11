Stella, Norris’in kazasına sebep olan tümseğin gelecek yıl düzeltilmesini istedi

Yarışın 3. Turunda Norris, 11. Virajın iç tarafındaki tümsekten dolayı McLaren’inin kontrolünü kaybetti ve kendisini 12 virajın kaçış alanındaki TechPro bariyerlerde buldu.

Norris pistteki sağlık merkezine götürüldükten sonra tedbir amaçlı yakınlardaki bir hastaneye gönderilmiş ve daha sonra kısa süre içerisinde taburcu edildiği McLaren tarafından açıklanmıştı.

Kazaya neyin sebep olduğu sorulan McLaren takım patronu Andrea Stella, “O virajda bir tümsek var. Tüm otomobillerin o tümsekten geçerken kıvılcım çıkarttığını görebilirsiniz.”

“Bence o tümsek ve soğuk lastikler onu şaşırtmış olabilir.”

“Burada gece yarışı düzenleyeceksek bu tümsek düzeltilmeli. Çünkü lastikler her zaman soğuk, yol tutuşu düşük olacak. Bu yüzden zorlu bir viraj olmaya devam edecek.”

“Zaten tüm hafta sonu boyunca orada savrulan otomobiller gördük. Dolayısıyla sonuçtan bağımsız olarak bu tümseğin düzeltilmesini istiyoruz.” dedi.

Stella, normalde kolay olabilecek bir virajın çeşitli olayların birleşmesi sonucu zorlu bir hale geldiğini düşünüyor.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, climbs out of his car after crashing out of the race