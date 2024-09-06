Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'nin Lando Norris'e şampiyonluk yarışında destek vermesinin; Avustralyalı pilotun takımdaki geleceği için bir yatırım olacağını söyledi.
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Norris, sezonun bitmesine sekiz yarış kala lider Max Verstappen'in 62 puan gerisinde yer alıyor. Norris'in 44 puan gerisinde olan takım arkadaşı Piastri'nin ise Norris kadar olmasa da şampiyonluk şansı var.
McLaren takım patronu Stella, geçtiğimiz hafta sonu takımın bu yıl Piastri yerine Norris'i destekleyebileceğini ima etmiş ve "Lando ile şampiyonluk için şansımızı denemek istiyoruz." demişti.
Stella, takımın şampiyonluk mücadelesinde Norris'i desteklemesi halinde Piastri'den nasıl bir tepki bekleyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bence söylediklerim mantıklı ve adildi."
"Eğer takım arkadaşını desteklerse, bu Takımlar Şampiyonası'nda da bize büyük bir avantaj sağlar. Böylece iki şampiyonada da elimiz güçlenir."
"Oscar, McLaren'ın geleceği. Böyle bir an geldiğinde, takıma ya da Lando'ya vereceği destek onun için bir yatırım olacaktır."
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, the McLaren team celebrate victory
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Stella yarıştan sonra 'papaya kurallarının' takımın ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebileceğini açıkladı.
"Sadece şeffaf olmak ve herkese neler olup bittiğine dair net bir anlayış vermek istiyoruz. Ancak bunları yaparken gizliliği korumayı da gözetiyoruz."
"Bu kuralların nasıl oluşturulduğuna dair yeterince fikir verdiğimi düşünüyorum, hedefimiz yarış esnasında dürüstlüğü ve adaleti korumak."
"Sağduyulu davranmak istiyoruz ama aynı zamanda kesinlikle her iki şampiyonluk için de savaşmamız gerekiyor."
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