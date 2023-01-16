Stella: "Norris, Piastri için bir referans noktası olacak"

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Drama dolu bir sürecin ardından Piastri ile anlaşmayı başaran McLaren, artık iyice tecrübe kazanan Lando Norris'in yanına önümüzdeki yılların en büyük potansiyellerinden birini oturtarak pilot kadrosu anlamında elini güçlendirdi.

Geçtiğimiz sezonu Alpine yedek ve test sürücüsü olarak geçiren Piastri'nin öğrenmesi gereken çok şey olduğu bir gerçek, ancak bu konuda olumlu düşünen Andrea Stella, yeni pilotlarının Norris ile iyi anlaşacağını ve bu konuda yardım isteyebileceğini düşünüyor.

Stella, "Bence önemli olan Lando ile devam edebilmek, o bir tür referans noktası olacak. Bu referansı biz de çok iyi biliyoruz, Lando'nun gelişim sürecini onunla birlikte yaşadık."

"Teknik açıdan, sürüş açısından, yarış tekniği açısından Lando çok gelişti, dolayısıyla kendisini yakından tanıdığımızı düşünüyorum."

"Lando aynı zamanda Oscar için de bir referans noktası olacak. Bu sadece Oscar'ın kendi performansı açısından değil, aynı zamanda otomobili anlaması açısından da geçerli." dedi.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

Modern F1'de takımların gelişim yarışında büyük ölçüde verilere dayandığını söyleyen Stella, pilotların da halen önemli bir rol oynadığını düşünüyor.

Stella, "Gelecek sezon yeni bir aracımız olacak, bazı şeyleri geliştirmek istiyoruz ve pilotlar bu konuda kesinlikle önemli.

"Her ne kadar F1, diğer bazı sporların aksine, çok fazla veriye dayansa da bununla uğraşan insanlar olarak şanslıyız.

"Eğer bir motosiklet yarışında olsaydık pilotun buradaki rolünün ne olduğunu anlamak daha zor olurdu. Ancak F1'de, rekabet gücünüzün ne olduğu konusunda veriler sayesinde önemli fikirlere ulaşabiliyorsunuz."

"Eğer bana iyi rakamlar verirseniz, pilotlardan çok net geribildirimler almsasak dahi rakamların doğruluğunu kabul ederim."

Son olarak Piastri'nin gelişebileceğinden emin olduğunu bir kez daha dile getiren Stella, "Oscar ile çıkmak istediğimiz yolculuk aynı zamanda bağımsız bir yolculuk."

"Kendisi çok yetenekli bir sürücü, kendisinin geribildirimlerini, araçtan edindiği geribildirimleri, hatta Daniel ile yarışırken elde ettiğimiz geribildirimleri kullanmasını istiyoruz.

"Tüm bu referanslardan yararlanarak kendi yolunu bulması için yeterli yeteneğe ve zekaya sahip olacağı konusunda oldukça kararlıyız."

"Dolayısıyla karşılaştırma açısından bu tür bir deneyimi kaybedebileceğimizden hiç endişe duymuyorum." dedi.