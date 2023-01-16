Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Bottas'ın eski sponsoru artık yeni bir gence yardım ediyor Sonraki / Wolff: "Yorum yasağı muhtemelen dışarıdan göründüğü kadar sert olmayacak"
Formula 1 Haberler

Stella: "Norris, Piastri için bir referans noktası olacak"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Lando Norris'in yeni pilotları Oscar Piastri için bir referans noktası olacağını düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Stella: "Norris, Piastri için bir referans noktası olacak"
Haberi dinle

Drama dolu bir sürecin ardından Piastri ile anlaşmayı başaran McLaren, artık iyice tecrübe kazanan Lando Norris'in yanına önümüzdeki yılların en büyük potansiyellerinden birini oturtarak pilot kadrosu anlamında elini güçlendirdi.

Geçtiğimiz sezonu Alpine yedek ve test sürücüsü olarak geçiren Piastri'nin öğrenmesi gereken çok şey olduğu bir gerçek, ancak bu konuda olumlu düşünen Andrea Stella, yeni pilotlarının Norris ile iyi anlaşacağını ve bu konuda yardım isteyebileceğini düşünüyor.

Stella, "Bence önemli olan Lando ile devam edebilmek, o bir tür referans noktası olacak. Bu referansı biz de çok iyi biliyoruz, Lando'nun gelişim sürecini onunla birlikte yaşadık."

"Teknik açıdan, sürüş açısından, yarış tekniği açısından Lando çok gelişti, dolayısıyla kendisini yakından tanıdığımızı düşünüyorum." 

"Lando aynı zamanda Oscar için de bir referans noktası olacak. Bu sadece Oscar'ın kendi performansı açısından değil, aynı zamanda otomobili anlaması açısından da geçerli." dedi.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: McLaren

Modern F1'de takımların gelişim yarışında büyük ölçüde verilere dayandığını söyleyen Stella, pilotların da halen önemli bir rol oynadığını düşünüyor.

Stella, "Gelecek sezon yeni bir aracımız olacak, bazı şeyleri geliştirmek istiyoruz ve pilotlar bu konuda kesinlikle önemli.

"Her ne kadar F1, diğer bazı sporların aksine, çok fazla veriye dayansa da bununla uğraşan insanlar olarak şanslıyız.

"Eğer bir motosiklet yarışında olsaydık pilotun buradaki rolünün ne olduğunu anlamak daha zor olurdu. Ancak F1'de, rekabet gücünüzün ne olduğu konusunda veriler sayesinde önemli fikirlere ulaşabiliyorsunuz."

"Eğer bana iyi rakamlar verirseniz, pilotlardan çok net geribildirimler almsasak dahi rakamların doğruluğunu kabul ederim."

Son olarak Piastri'nin gelişebileceğinden emin olduğunu bir kez daha dile getiren Stella, "Oscar ile çıkmak istediğimiz yolculuk aynı zamanda bağımsız bir yolculuk."

"Kendisi çok yetenekli bir sürücü, kendisinin geribildirimlerini, araçtan edindiği geribildirimleri, hatta Daniel ile yarışırken elde ettiğimiz geribildirimleri kullanmasını istiyoruz.

"Tüm bu referanslardan yararlanarak kendi yolunu bulması için yeterli yeteneğe ve zekaya sahip olacağı konusunda oldukça kararlıyız."

"Dolayısıyla karşılaştırma açısından bu tür bir deneyimi kaybedebileceğimizden hiç endişe duymuyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Bottas'ın eski sponsoru artık yeni bir gence yardım ediyor
Önceki haber

Bottas'ın eski sponsoru artık yeni bir gence yardım ediyor
Sonraki haber

Wolff: "Yorum yasağı muhtemelen dışarıdan göründüğü kadar sert olmayacak"

Wolff: "Yorum yasağı muhtemelen dışarıdan göründüğü kadar sert olmayacak"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar
Formula 1

Hamilton ile Mercedes, iki yıllık yeni sözleşme için görüşüyorlar

Ferrari, 2026 motor kurallarıyla ilgili uzlaşmaya mı vardı?
Formula 1

Ferrari, 2026 motor kurallarıyla ilgili uzlaşmaya mı vardı?

Di Grassi: "Podyuma çıkmayı beklemiyorduk!" Mexico City ePrix
Formula E

Di Grassi: "Podyuma çıkmayı beklemiyorduk!"

Son Haberler

2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi
WRC WRC

2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 51. sezonu, bu hafta sonu (19-23 Ocak) gerçekleştirilecek ve kar-asfalt geçişleri ile pilotları zorlayacak Monte Carlo Rallisi ile başlayacak. Peki ralli dünyasının en üst sınıfında yeni sezon öncesinde neler değişti? Gelin birlikte göz atalım.

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"
Formula 1 Formula 1

Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"

F1'in teknik patronu Pat Symonds, sprint yarışı formatının her açıdan pozitif olduğu görüşünde.

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu

Ferrari, 2023 sezonu öncesinde sürücü programında yer alacak isimleri ve bu isimlerin yarışacağı serileri açıkladı.

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Formula 1 Formula 1

Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"

Zak Brown, McLaren'ın 2025 yılında şampiyonluklar için çekişmesi gerektiği görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.