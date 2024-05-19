Stella: "Norris, lastikleri 'usta bir şekilde' yönetti"
Andrea Stella, pilotu Lando Norris'in zorlu Emilia-Romagna GP'de lastiklerini 'usta bir şekilde' yönettiğini düşünüyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Norris, Imola'daki yarışı Max Verstappen'in 0.7 saniye gerisinde ikinci olarak tamamladı.
Norris'in galibiyeti az farkla kaçırmasının ardından McLaren takım patronu Stella, pilotunun yarışı ve lastikleri yönetme biçimini övdü.
"Lastikleri yönetmek beklediğimiz kadar kolay değildi."
"İlk etapta çok fazla zaman kaybettik. Arka tarafta çok fazla aşınma vardı ve bugün önümüze bakmaktan ziyade aynalara bakmanın daha önemli olduğunu düşündük."
"Lando lastiklerin en iyi koşullarına sahipti. Aracın genel temposuna ek olarak, lastiklerin yönetimi de önemli bir faktördü."
"Lando'nun biraz usta bir şekilde lastik yönettiğini söyleyebilirim."
Yarışın ardından Norris, eğer bir ya da iki tur olsaydı önündeki Verstappen'i geçerek galibiyete ulaşabileceğini söyledi.
Ancak Stella'ya göre bu pek de mümkün değildi.
Stella, "63 tur zaten çok fazla tur demek, ama pilotlar çoğu zaman 'bir tur daha' der."
"Ayrıca burada Max Verstappen'den bahsediyoruz. Eminim başı biraz dertteydi ama elindekileri en iyi şekilde kullanmayı başardı."
"Max'i ve iki pilotumuzu da tebrik ediyorum. Oscar [Piastri] dün yaşadığımız sorunun bedelini ödedi, aksi takdirde o da podyumda olabilirdi. Bunu olumlu karşılıyoruz ve iyimserlikle ileriye bakıyoruz." dedi.
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