Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Stella: "Norris, lastikleri 'usta bir şekilde' yönetti"

Andrea Stella, pilotu Lando Norris'in zorlu Emilia-Romagna GP'de lastiklerini 'usta bir şekilde' yönettiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, Imola'daki yarışı Max Verstappen'in 0.7 saniye gerisinde ikinci olarak tamamladı.

Norris'in galibiyeti az farkla kaçırmasının ardından McLaren takım patronu Stella, pilotunun yarışı ve lastikleri yönetme biçimini övdü.

"Lastikleri yönetmek beklediğimiz kadar kolay değildi."

"İlk etapta çok fazla zaman kaybettik. Arka tarafta çok fazla aşınma vardı ve bugün önümüze bakmaktan ziyade aynalara bakmanın daha önemli olduğunu düşündük."

"Lando lastiklerin en iyi koşullarına sahipti. Aracın genel temposuna ek olarak, lastiklerin yönetimi de önemli bir faktördü."

"Lando'nun biraz usta bir şekilde lastik yönettiğini söyleyebilirim."

Yarışın ardından Norris, eğer bir ya da iki tur olsaydı önündeki Verstappen'i geçerek galibiyete ulaşabileceğini söyledi.

Ancak Stella'ya göre bu pek de mümkün değildi.

Stella, "63 tur zaten çok fazla tur demek, ama pilotlar çoğu zaman 'bir tur daha' der."

"Ayrıca burada Max Verstappen'den bahsediyoruz. Eminim başı biraz dertteydi ama elindekileri en iyi şekilde kullanmayı başardı."

"Max'i ve iki pilotumuzu da tebrik ediyorum. Oscar [Piastri] dün yaşadığımız sorunun bedelini ödedi, aksi takdirde o da podyumda olabilirdi. Bunu olumlu karşılıyoruz ve iyimserlikle ileriye bakıyoruz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Hamilton: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"
Sainz: "Hızım iyi değildi ve bundan memnun değilim"

Sainz: "Hızım iyi değildi ve bundan memnun değilim"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz: "Hızım iyi değildi ve bundan memnun değilim"

Son Haberler

Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"
Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?

Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?
Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye