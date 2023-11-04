Stella: "Norris, ilk sektördeki hatasının ardından iyi toparladı"

McLaren ve Lando Norris, Brezilya'da sprint pole pozisyonunu alırken; İngiliz pilota pole pozisyonunu getiren tur hiç de iyi başlamamıştı.

İlk, iki ve üçüncü virajlarda aracın kontrolünü kaybettiği anlar yaşayan Norris; ilk sektör bittiğinde rakiplerinin 0.3 saniye kadar gerisindeydi.

Interlagos gibi kısa bir pistte bu farkın turun geri kalanında kapanması zor gibi duruyordu ama Norris, ikinci ve üçüncü sektördeki harika performansıyla en hızlı isim olmayı başardı.

Seansın ardından konuşan McLaren takım patronu Andrea Stella, Norris'in ilk sektördeki hatasını çok iyi telafi ettiğini söyledi ve pilotunu tebrik etti.

"McLaren'daki herkes için çok mutluyum. Dün, pole pozisyonu birinin kendisini kapması için orada bekliyordu. En azından pole için mücadele edebilirdik ama bir anda ondan uzaklaştık ve pole'ü kaçırdık."

"Bugün ise performans açısından bakıldığında pole pozisyonunu seviyesinde olduğumuzu teyit etmiş olduk."

"Ayrıca Lando için de mutluyum. Bunu hak ediyor. Her zaman çok hızlı ve cömert. Bir, iki ve üçüncü virajlarda ufak anlar yaşadı ve bir kez daha pole bizden gitmiş gibi gözüktü ama turun geri kalanını harika sürerek bunu telafi etti."