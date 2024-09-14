Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Lando Norris'in Q1'de elenmesinin ardından yarışta hasarı minimuma indirmeye çalışacaklarını açıkladı.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Norris, Q1'in son dakikalarında çıkan kısa süreli bir sarı bayrak sebebiyle yavaşlamak zorunda kalarak turunu bıraktı ve pite döndü.
Bunun sonucunda 17. olarak sıralama turlarına erken veda etti.
Seansın ardından konuşan McLaren takım patronu Stella, pazar günkü yarışta puan elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.
Stella, "Bugün Lando için çok talihsiz bir gündü."
"İşin acı tarafı, diğer aracın yarın gridde en arkada yer alacak olması."
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
"Puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız ve hasarı minimuma indireceğiz."
"Bunun nedeni o an çıkan sarı bayraktı. FIA ile bunun hakkında görüşmelerde bulunduk."
"Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ama bence yönetmeliklere göre olmaması gereken bir durum vardı. Bedelini ödedik ama pes etmiyoruz."
"Yolumuza devam ediyoruz, yarın iyi puanlar almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"
Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar