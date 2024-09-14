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Formula 1 Azerbaycan GP

Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Lando Norris'in Q1'de elenmesinin ardından yarışta hasarı minimuma indirmeye çalışacaklarını açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Norris, Q1'in son dakikalarında çıkan kısa süreli bir sarı bayrak sebebiyle yavaşlamak zorunda kalarak turunu bıraktı ve pite döndü.

Bunun sonucunda 17. olarak sıralama turlarına erken veda etti.

Seansın ardından konuşan McLaren takım patronu Stella, pazar günkü yarışta puan elde etmek için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Stella, "Bugün Lando için çok talihsiz bir gündü."

"İşin acı tarafı, diğer aracın yarın gridde en arkada yer alacak olması."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız ve hasarı minimuma indireceğiz." 

"Bunun nedeni o an çıkan sarı bayraktı. FIA ile bunun hakkında görüşmelerde bulunduk."

"Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ama bence yönetmeliklere göre olmaması gereken bir durum vardı. Bedelini ödedik ama pes etmiyoruz."

"Yolumuza devam ediyoruz, yarın iyi puanlar almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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Zeynep Taş
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