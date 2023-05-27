Stella: "Norris daha iyi bir sonuç alabilirdi"

McLaren, Monako'da kötü bir sıralama seansı geçirdi diyemeyiz ama kesinlikle daha iyisini de geçirebilirdi. Lando Norris, ikinci seansın sonunda bariyerlerle sert bir temas yaşadı ve aracının hem sol ön hem de sağ arkasına hasar aldı.

Mekanikerler hummalı bir çalışma ile Norris'i son bölüme yetiştirdiler ancak bu sefer de Norris, Charles Leclerc tarafından engellendi ve en hızlı turunu tamamlayamadı.

Böylelikle Oscar Piastri 11, Norris ise 10. sırayı almış oldu. Takım patronu Andrea Stella ise günü şöyle değerlendirdi: "Takımımız için genel rekabetçilik açısından bakarsak, şu anda hedefimiz Q3'e kalabilmek ve bu yüzden normal bir sonuç aldık."

"Bence Lando bariyerlere çarpmasa daha iyi bir sonuç alabilirdi ancak bariyerlere çarpmasının ardından mekanikerlerin araçta çalışması gerekti -ki bu çalışma inanılmaz derecede iyiydi- ve Lando bu çalışmadan dolayı ritim kaybetti."

"Sonrasında ise en hızlı turunda sizin de gördüğünüz gibi tünelde engellendi ve turu tamamlayamadı. Yani bence 8. sıra mümkündü. Dediğim gibi, genel rekabetçilik seviyemize bakacak olursak 8. sıra kabul edilebilir bir sonuç."

"Elbette 8. ya da 10. olduğumuz için mutlu değiliz ve güncellemeler üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyoruz ancak şu anda elimizde bu var."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, is returned to the garage Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Zaman turunda olmayan ve pite dönen Charles Leclerc, tünelin içerisinde pistin belki de en hızlı virajlarından biri olan 9. virajda zaman turunda olan Norris'i tamamen engellemişti ve Norris'in ağır bir şekilde frenleyerek durması gerekmişti. İngiliz pilot bundan dolayı zaman turunu bırakmak zorunda kalmıştı.

Leclerc, bu ihlalinden dolayı 3 sıra grid cezası aldı.

Stella, konu hakkında şu yorumlarda bulundu: "Bu tarz olaylar yaşanabiliyor. Maalesef Charles yarış çizgisindeydi, muhtemelen arkasından Lando'nun geldiği kendisine iletilmedi."

"Bu olay muhtemelen bizim bugünkü pozisyonumuzu birkaç sıra kadar değiştirdi ancak aynı zamanda bunun herkes için zor olduğunu biliyoruz."

"Leclerc'in takım radyosundan bilgilendirilmediğini varsayıyorum çünkü öbür türlü durum çok net oluyor. Tünelde yarış çizgisinde yavaş bir şekilde ilerlemek çok tehlikeli."