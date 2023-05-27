Stella: "Norris daha iyi bir sonuç alabilirdi"
McLaren takım patronu Andrea Stella'ya göre Lando Norris Monako'daki sıralama turlarından daha iyi bir sonuçla ayrılabilirdi.
McLaren, Monako'da kötü bir sıralama seansı geçirdi diyemeyiz ama kesinlikle daha iyisini de geçirebilirdi. Lando Norris, ikinci seansın sonunda bariyerlerle sert bir temas yaşadı ve aracının hem sol ön hem de sağ arkasına hasar aldı.
Mekanikerler hummalı bir çalışma ile Norris'i son bölüme yetiştirdiler ancak bu sefer de Norris, Charles Leclerc tarafından engellendi ve en hızlı turunu tamamlayamadı.
Böylelikle Oscar Piastri 11, Norris ise 10. sırayı almış oldu. Takım patronu Andrea Stella ise günü şöyle değerlendirdi: "Takımımız için genel rekabetçilik açısından bakarsak, şu anda hedefimiz Q3'e kalabilmek ve bu yüzden normal bir sonuç aldık."
"Bence Lando bariyerlere çarpmasa daha iyi bir sonuç alabilirdi ancak bariyerlere çarpmasının ardından mekanikerlerin araçta çalışması gerekti -ki bu çalışma inanılmaz derecede iyiydi- ve Lando bu çalışmadan dolayı ritim kaybetti."
"Sonrasında ise en hızlı turunda sizin de gördüğünüz gibi tünelde engellendi ve turu tamamlayamadı. Yani bence 8. sıra mümkündü. Dediğim gibi, genel rekabetçilik seviyemize bakacak olursak 8. sıra kabul edilebilir bir sonuç."
"Elbette 8. ya da 10. olduğumuz için mutlu değiliz ve güncellemeler üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyoruz ancak şu anda elimizde bu var."
Oscar Piastri, McLaren MCL60, is returned to the garage
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Zaman turunda olmayan ve pite dönen Charles Leclerc, tünelin içerisinde pistin belki de en hızlı virajlarından biri olan 9. virajda zaman turunda olan Norris'i tamamen engellemişti ve Norris'in ağır bir şekilde frenleyerek durması gerekmişti. İngiliz pilot bundan dolayı zaman turunu bırakmak zorunda kalmıştı.
Leclerc, bu ihlalinden dolayı 3 sıra grid cezası aldı.
Stella, konu hakkında şu yorumlarda bulundu: "Bu tarz olaylar yaşanabiliyor. Maalesef Charles yarış çizgisindeydi, muhtemelen arkasından Lando'nun geldiği kendisine iletilmedi."
"Bu olay muhtemelen bizim bugünkü pozisyonumuzu birkaç sıra kadar değiştirdi ancak aynı zamanda bunun herkes için zor olduğunu biliyoruz."
"Leclerc'in takım radyosundan bilgilendirilmediğini varsayıyorum çünkü öbür türlü durum çok net oluyor. Tünelde yarış çizgisinde yavaş bir şekilde ilerlemek çok tehlikeli."
Gasly: "Bu yıl ön gruba ilk defa bu kadar yaklaştık"
Perez: "Bu kaza şampiyonluk hedefim için büyük bir darbe"
Son Haberler
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Alonso: "Kolay bir yarış değildi"
Alonso: "Kolay bir yarış değildi" Alonso: "Kolay bir yarış değildi"
Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"
Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!" Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"
Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"
Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık" Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"
Monako'da günün pilotu Ocon oldu
Monako'da günün pilotu Ocon oldu Monako'da günün pilotu Ocon oldu
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.