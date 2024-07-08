Stella: "'Neredeyse' galibiyet elde edecek olmak bizim için olumlu bir durum"

Woking merkezli takım, bir dizi strateji hatasının Lewis Hamilton'ın zafere ulaşmasıyla sonuçlanmasının ardından Britanya Grand Prix'sinde kaybedilen bir galibiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Pist ıslakken Oscar Piastri'yi pite geç alma kararı McLaren pilotunu galibiyet mücadelesinin dışında bırakmıştı.

Ardından kapanış etaplarında pist kururken, Lando Norris'in uzun süre pite girmemesinin ardından 4.5 saniyelik yavaş bir pit stop gerçekleşti. Taze orta lastik yerine yumuşak lastiğin tercih edilmesi de Norris'in galibiyet mücadelesinde yer alma şansını tehlikeye attı.

Britanyalı pilot yarış sonunda hem Hamilton hem de Max Verstappen'in gerisinde kalarak üçüncü oldu.

Norris yarıştan sonra McLaren'in galibiyet fırsatlarını kaçırmasından 'nefret ettiğini' ve takımın elinden gelen her şeyi yapmadığını dile getirdi.

Ancak Stella, takımın olumsuzluklara takılıp kalmaması gerektiğine inanıyor.

Stella'ya Britanya GP'sinden sonra nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğu sorulduğunda, "Bence 'neredeyse' galibiyet elde edecek olmak bizim için çok olumlu."

"Bir yıl öncesinde bu tür şeyler yaşamaktan uzaktık, dolayısıyla öncelikle olumlu yönlere odaklanmamız gerekiyor."

"Artık bir pilotumuz üçüncü, diğeri ise dördüncüyken hayal kırıklığına uğruyoruz. Ayrıca yarışta en çok puan toplayan takım olduğumuzu da unutmamalıyız."

"Dolayısıyla, eğer olumlu yönlere bakmakla başlamazsak hep aynı seviyede kalmaya mahkum olacağız."

Stella, neler olabileceğini düşünerek zaman kaybetmek yerine, gelecekte kendisini daha güçlü kılacak dersleri almaya çalışmanın daha önemli olduğunu düşünüyor.

"Kaçırılan bazı fırsatlarda Lando ve Oscar'ın bir sorumluluğu yok, ancak pilotlar da dahil olmak üzere önümüze bakmaya devam etmek herkesin sorumluluğu."

"Ve kaçırdığımız fırsatların olduğu günler, inşa etmeye devam etmek için en iyi fırsattır."

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Şampiyonluklar kazanmış takımlara karşı yarışıyoruz ve bu takımlar oldukça istikrarlı, hatta bu tür değişken koşullarda zirvede yarışmaya alışkınlar."

"Bu açıdan bakıldığında, bence biz daha çok inşa halindeki bir takımız. Hayal kırıklıklarımız geçecek ve çok yakında fırsatlar elimizde olacak, buna hazır olmalıyız."

Stella, McLaren'ın nerede hata yapıldığını ve gelecekte bu tür hataların tekrarlanmamasını sağlamak için neleri değiştirebileceğini belirlemek üzere Britanya Grand Prix'sinde olan her şeyi gözden geçireceğini açıkladı.

"Kararlarımızı gözden geçirip hangi kararın neden verildiğine bakacağız: Elimizdeki bilgiler mümkün olan en iyi şekilde kullanıldı mı? Ekipteki çeşitli kişilerin buna katkıları nelerdi?"

"Karmaşık süreçleri bu şekilde yönetirsiniz. Sadece zor bir karar olduğu için değil, aynı zamanda çok sayıda insanı ilgilendirdiği için karmaşıktır."

"Durumu gözden geçirdiğinizde, bunun dahil olan herkes için iyi bir ders olduğundan da emin olmanız gerekir. Yani, gözden geçiriyoruz, öğreniyoruz ve yolumuza devam ediyoruz."