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Stella: "Müşteri takımı olmamız bizi olumsuz etkilemeyecek"

McLaren takım patronu Andrea Stella'ya göre bir müşteri takımı olmaları başarıya giden yolda onları kısıtlayan bir faktör değil.

Altay Gök
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Jordan döneminden bu yana ciddi bir güç ünitesi ortaklığına sahip olmayan ve 2009 sezonundan beri kesintisiz olarak Mercedes motoru kullanan Aston Martin, kısa süre önce Honda ile anlaştıklarını duyurdu; bu, takımın direkt olarak fabrika desteği alacağı anlamına geliyor.

Aston Martin'in ciddi bir ortaklık kurmasıyla birlikte fabrika desteği almayan sadece üç takım kaldı: Williams, Haas ve McLaren. 

Bu takımlar arasında McLaren özellikle ilgi çekiyor, nitekim Renault döneminden beri müşteri takımı statüsüne gerileyen takım, 2026 için de ortaklık kuracağı bir üretici bulamadı ve büyük ihtimalle Mercedes motoru kullanmaya devam edecek.

Buna rağmen takım her fırsatta "Mercedes'e bağlı olmadığını" belirtiyor ve şu anlık bilinmeyen birçok üreticiyle görüşmeleri sürdürüyor.

Mevcut durumdan endişelenmeyen Stella, tedarikçileriyle iyi bir iletişime sahip oldukları sürece sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyor.

Motorsport.com'a konuşan Stella, "2026 için anlaşma yaparken McLaren gibi bir şasi üreticisi olarak güç ünitesi tasarımını etkilemek için yeterli alana sahip olmamız gerekmekte." 

"Diğer üreticilerle görüşme gerçekleştirirken de bu yolda ilerliyoruz, ne elde etmek istediğimizi biliyoruz. Dürüst olmak gerekirse görüşmeler zorlu geçmiyor."

"Elbette en ideal olanı tüm parametreleri etkileyebileceğiniz bir konumda olabilmek. İki önemli konu başlığı var; ilki güç ünitesini araca entegre edebilmek, ikincisi de güç ünitesinin aracınızda nasıl performans vereceği."

"İkinci kategori açısından bakıldığında, FIA'nın müşteri takımları ve fabrika takımlarının aynı parametrelerle çalışmasını sağlamak için halihazırda ciddi çaba gösterdiğini görüyoruz."  

"Eğer mesele son milisaniyeler ise, şasi gelişimi ve aerodinami sayesinde bunu telafi edebileceğimizi umuyoruz."

"Evet, belki müşteri takımı statüsünde bulunmak pek ideal görünmüyor, ancak başarı için fabrika anlaşmasına sahip olmak belirleyici bir faktör değil." dedi.

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