Stella: "Modern F1'in en iyi üç ismi Norris, Verstappen ve Alonso"
McLaren takım patronu Andrea Stella, modern Formula 1'in en iyileri olarak Lando Norris, Max Verstappen ve Fernando Alonso'yu görüyor.
Max Verstappen bu yılki 22 yarışın 19'unu kazanarak arka arkaya üçüncü F1 şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.
Lando Norris yıl boyunca en çok ikinci olan pilot olurken, Fernando Alonso da yaşına rağmen harika bir yıl geçirdi ve şampiyonayı dördüncü bitirdi.
McLaren takım patronu Andrea Stella'ya şu anda Formula 1'de yarışan en güçlü üç pilot soruldu.
Stella'nın bu üç pilotluk listesinde iki dünya şampiyonu Max Verstappen ve Fernando Alonso'nun yanı sıra Lando Norris yer aldı.
DAZN'a konuşan Stella sadece Lando Norris'i değil takım arkadaşı Oscar Piastri'yi de övdü: "Oscar sadece yetenekli değil aynı zamanda çok zeki. Zihinsel kapasitesi çok yüksek. Ayrıca direksiyon başında çok sakin olduğunu da söyleyebilirim."
"Lando zaten Formula 1'deki en iyi sürücülerden biri. Hızlı, yarışlarda çok iyi mücadele ediyor ve lastik aşınmasını çok iyi kontrol ediyor. Lando'ya iyi bir araç verirsek şampiyonluk için savaşabilir."
Çok yönlü bir sürücü olarak kimi gördüğü sorulduğunda Stella, Ferrari'de birlikte çalıştığı Fernando Alonso'nun adını verdi: "Onun hiçbir zayıflığı yok."
"Fernando'nun pek çok açıdan en iyisi olduğunu söyleyemeyiz ama her alanda güçlü."
"Modern Formula 1'in en iyi pilotları ise bence Max, Lando ve Fernando."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Son Haberler
Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"
Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli" Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"
Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!
Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak! Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!
Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı
Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı
Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil
Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar