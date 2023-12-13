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Stella: "Modern F1'in en iyi üç ismi Norris, Verstappen ve Alonso"

McLaren takım patronu Andrea Stella, modern Formula 1'in en iyileri olarak Lando Norris, Max Verstappen ve Fernando Alonso'yu görüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Max Verstappen bu yılki 22 yarışın 19'unu kazanarak arka arkaya üçüncü F1 şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

Lando Norris yıl boyunca en çok ikinci olan pilot olurken, Fernando Alonso da yaşına rağmen harika bir yıl geçirdi ve şampiyonayı dördüncü bitirdi.

McLaren takım patronu Andrea Stella'ya şu anda Formula 1'de yarışan en güçlü üç pilot soruldu.

Stella'nın bu üç pilotluk listesinde iki dünya şampiyonu Max Verstappen ve Fernando Alonso'nun yanı sıra Lando Norris yer aldı.

DAZN'a konuşan Stella sadece Lando Norris'i değil takım arkadaşı Oscar Piastri'yi de övdü: "Oscar sadece yetenekli değil aynı zamanda çok zeki. Zihinsel kapasitesi çok yüksek. Ayrıca direksiyon başında çok sakin olduğunu da söyleyebilirim."

"Lando zaten Formula 1'deki en iyi sürücülerden biri. Hızlı, yarışlarda çok iyi mücadele ediyor ve lastik aşınmasını çok iyi kontrol ediyor. Lando'ya iyi bir araç verirsek şampiyonluk için savaşabilir."

Çok yönlü bir sürücü olarak kimi gördüğü sorulduğunda Stella, Ferrari'de birlikte çalıştığı Fernando Alonso'nun adını verdi: "Onun hiçbir zayıflığı yok."

"Fernando'nun pek çok açıdan en iyisi olduğunu söyleyemeyiz ama her alanda güçlü."

"Modern Formula 1'in en iyi pilotları ise bence Max, Lando ve Fernando." 

Lando Norris, McLaren MCL60, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

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