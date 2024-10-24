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Formula 1

Stella, "mini-DRS" tartışması nedeniyle rakiplerini "psikolojik savaş" başlatmakla suçladı

Andrea Stella, McLaren’ın arka kanadıyla ilgili Azerbaycan Grand Prix'sinde yoğunlaşan tartışmalar nedeniyle rakiplerini “psikolojik savaş girişimi” ile suçladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Oscar Piastri, McLaren MCL38

McLaren, son iki sezonda büyük bir geri dönüş yaşadı ve bu sezon baskın bir araç üretmeyi başararak Takımlar Şampiyonası liderliğine yerleşti.

Ancak Oscar Piastri'nin Bakü'deki zaferinden bu yana McLaren’ın rakipleri, aşırı aerodinamik esneme olarak gördükleri video kanıtlarına işaret ederek bu sistemi “mini-DRS” olarak adlandırdı ve eleştirilerin ardından takımın arka kanadında değişiklikler yapması gerekti.

Singapur Grand Prix'si için başlangıçta bazı değişiklikler yapılmıştı, ancak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde daha fazla değişiklik eklendi. Ayrıca McLaren’ın yanında başka takımların da tasarımlarını bu doğrultuda revize etmek zorunda kaldığı söyleniyor.

Konuyla ilgili Motorsport.com'a özel açıklama yapan Stella şunları söyledi: “Kanatlarımız teknik düzenlemelerle uyumluydu ve yürürlükteki tüm esneklik kontrollerini geçti, aynı zamanda uluslararası federasyonla görüşerek gerekli tüm güvenceleri aldık.”

“Açıkçası, medyada çok sayıda yorum okuduk, bunlar gazetecilerden değil, çoğunlukla rakiplerimizden gelen görüşlerdi ve bazı makaleler pistteki rakiplerimizin sesini duyurmak için bir araç gibi görünüyordu.”

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu konunun yarattığı infialin sinir bozucu olup olmadığı sorulduğunda ise Stella şöyle cevapladı: “Evet, sinir bozucuydu.”

“McLaren'ı medya aracılığıyla kötü göstermek isteyen takımlar tarafından ortaya çıkarılan makaleleri görmek sinir bozucuydu. Teknik konular federasyonla ele alınıyor, yönetmeliklerle ele alınıyor, kontrollerle ele alınıyor, ancak bir takımı kötü göstermeye çalışmak somut hiçbir şeyin olmadığı bir senaryo yaratıyor.”

“Bu rakibi zayıflatmaya yönelik bir psikolojik savaş girişimi, ancak bizim açımızdan gerçekler çok açıktı. Sonuçta yaşananlar bizi takım olarak daha da güçlendirdi çünkü rakipler bizim teknik çözümlerimizi düşünerek dikkatlerini dağıtmaya başladılar ve bunun bizim için iyi haber olduğunu söyleyebilirim.”

“Bu, aynı zamanda onların yönlerini biraz kaybettiğini de gösteriyor.”

Red Bull'un ön bibi araç içindeki bir cihazla ayarlanabildiği için COTA’da tartışmalara neden olmuş, ancak FIA bu konuyu hızla kapatarak olayın kayda değer bir mesele olmadığını ilan etmişti.

McLaren CEO'su Zak Brown cihaza karşı çıkanların başında yer alarak FIA'nın daha fazla araştırma yapmasını isterken, rakip takım patronu Christian Horner, aldıkları tepkileri dikkat dağıtma taktiği olarak değerlendirdi.

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