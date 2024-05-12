Stella: "Miami'deki yarışların daha heyecanlı olması için daha büyük DRS'ye ihtiyaç var"

Sürücüler bu yılki yarışta 11. virajda sollama yapmayı tercih ederken, 1,3 km'lik uzun arka düzlüğün sonundaki dar 17. virajda şaşırtıcı derecede az çaba gösterdiler.

Bu düzlükten önce otoyol alt geçidinde dar ve zorlu bir bölüm yer alıyor ve bu da 16. virajın çıkışında araçların arasını açarak sürücülerin DRS ile son viraj dizisine girmesini zorlaştırıyor.

Stella, bu virajlarda bir aracı takip ederek kaybedilen zamanın, DRS ile geri kazanılabilecek zamandan daha fazla olduğuna inanıyor; DRS sadece takip eden düzlüğün yarısından hemen önce etkinleştirilebiliyor.

Stella, "Sollamanın biraz daha kolay olmasını beklediğimizi söylemeliyim, bu yüzden bu kadar zor olduğunu görünce şaşırdık."

"Bence DRS bölgesi sonuçta biraz fazla kısa gibi görünüyor, çünkü tur zamanını veya kaybettiğiniz mesafeyi geri kazanmak için zamanınız yok. Zamanının çoğunu düşük hızlı bölümde kaybediyorsunuz."

"Yüksek hızlı bölümde bile uzun düzlükten önce iki alan var. Görünüşe göre düzlükte bunu geri kazanmak için biraz fazla kaybediyorsunuz. Bu biraz şaşırtıcı." dedi.

Stella, DRS bölgesini gelecek yıl için genişletmenin "kolay çözüm" olacağını, ancak mevcut nesil araçların takip edilmesinin çok daha zor hale geldiğine dair başka endişeler olduğunu da sözlerine ekledi.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

2022'de spora dahil edilen kurallar, F1'in uzun bir araştırmasının bir parçası olarak, otomobillerin virajlarda daha yakından takip ederek daha cazip bir yarış gösterisi sunmasını sağlamak amacıyla getirilmişti. Ancak geçen sezon araçlarda yapılan güncellemelerin bu etkiyi azaltmaya başladığına dair endişeler vardı.

Stella sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası DRS gibi kolay bir çözüm var, ancak bu durumda araçların gelişimiyle birlikte takip etmenin bir kez daha biraz zorlaştığı sorusu ortaya çıkıyor."

"Yeni nesil araçların eskisi kadar aşırı olduğunu düşünmüyorum ama kesinlikle bu nesil araçlarla olmasını beklediğimizden daha zor görünüyor."

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Miami'nin pistin özellikleri nedeniyle "DRS trenleri" oluşturmaya yatkın olduğunu açıkladı.

"Geçmişten beri biliyoruz ki burada DRS trenleri var - ve ayrıca öndeki aracın DRS'si varsa, bu da kolay değil. Ve Williams ile düzlükte en zor olan araçlardan biri olan Alpine'e sahiptik."

"Bunun iyi olmayacağını biliyorduk. Geçmek gerçekten zordu. DRS tespit noktalarının olduğu yerde, gerçekten yakın olmanız ve sonra geçmek için tüm enerjinizi kullanmanız gerekiyordu."

Yardımcı editörler: Filip Cleeren ve Charles Bradley