Stella, McLaren'in yeterince gelişemediğini kabul ediyor

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Henüz lansmandan itibaren zor bir sezon geçireceği düşünülen McLaren, Bahreyn testinde hem birtakım sıkıntılar nedeniyle en az tur atan takım oldu, hem de istediği aero performansının yanından dahi geçemedi.

En büyük sorun aracın verimli olmaması gibi duruyor, nitekim araç ciddi bir sürüklenme problemiyle karşı karşıya kalabileceği için istediği kadar yere basma gücü kullanamıyor.

Geçen yıl da benzer bir problem yaşayan takım MCL60'ı tasarlarken bu durumu da hesaba katmıştı, ancak kısa süre içinde yanlış yönde gidildiği ortaya çıktı.

Takım artık bu sorunu çözmek için ilk büyük güncelleme paketinin geleceği Azerbaycan GP'sini beklemek zorunda.

Sorunlar hakkında konuşan Andrea Stella, "Bazı alanlarda belirli bir eksiklik olduğunu söyleyemem, içinde bulunduğumuz durumun çeşitli nedenleri var."

"Sürekli teknolojiden, rüzgar tünelinin eksikliğinden bahsediyoruz. İşgücü açısından aerodinamik ekibini genişletmemiz gerektiğinden bahsediyoruz."

"Bazı üst düzey takımlara bakarsanız, Red Bull'a bakarsanız, gelişmeye devam ettiler, uzun süredir uzman bir kadroları var. Dolayısıyla değişikliklere ya da düzenlemelere yanıt verebilecek durumdalar, her geçen yıl gelişiyorlar."

"Korkarım ki sürekli gelişim ve büyümeye ihtiyaç var ve her alanda gelişmemiz gerektiğini söyleyebilirim." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bütçe sınırını bir bahane olarak kullanmak istemediğini de belirten Stella, MCL60'ın verimsizliğinin yeni sezonda devreye giren taban kurallarından kaynaklanmadığını söylüyor.

Stella, "Bütçe açığının bizim için bir sınırlama olduğunu söyleyemem. Bu, başvurmak istemediğim bir bahane çünkü McLaren şu anda yatırım yapabileceğimiz kaynaklara sahip olduğumuz bir durumda, bu yatırımlar çoktan başladı."

"Formula 1'de en üst seviyede rekabet edebilmek için teknolojik açıdan, uzmanlık açısından ve istihdam açısından gerekli standartlara ulaşmak zaman alıyor."

"Bu, düzenlemelerdeki değişikliklerin bir etkisi değil. Geriye doğru bir adım atmadık. Sadece yeterince hızlı gelişemedik." dedi.