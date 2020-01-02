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Formula 1 / Son dakika

Stella, McLaren'ın yeni yarış direktörü oldu

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Stella, McLaren'ın yeni yarış direktörü oldu
Ekleyen:
2 Oca 2020 18:26

McLaren, 2020 sezonuna hazırlandığı şu günlerde üst düzey personel değişikliklerinden bir diğerini yaptı ve Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre uzun süredir şef mühendislik görevini yapan Andrea Stella yeni yarış direktörü oldu.

Woking merkezli ekip takımlar şampiyonasını dördüncü sırada tamamlamalarıyla sonuçlanan 2019 sezonunun ardından, Andrea Seidl önderliğinde gelişim çalışmalarını sürdürüyor.

Seidl'in görevlerinden birisi de sahip olunan sorumluluklar ve roller olurken, yaptığı hamlelerle daha anlaşılır bir yönetim yapısı oluşturmaya çalışıyor.

Rollerden en iyi nasıl faydalanabileceklerine yönelik analizlerin ardından Stella, artık performans direktörü olmayacak. Bunun yerine takımın yeni yarış direktörü olacak.

Stella, yarış hafta sonlarında hem yarış mühendisliği ve hem de operasyonel fonksiyonlardan sorumlu olacak. Buna ek olarak daha önce sahip olduğu mühendislik görevlerine de sahip olacak.

Pist performansı ve teknik güncellemeler arasında iyi bir korelasyon olmasını sağlamak adına teknik direktör James Key'le yakından çalışacak.

Paul Jmaes, takım menajeri olmayı sürdürecek ve Stella'ya doğrudan rapor verecek. Piers Thynne ise üretim direktörü görevini üstlenecek.

Değişiklik, hem fabrika hem de yarış hafta sonları karar verme sürecini daha iyi ve düzenli hale getirmek için yapıldı.

Çeviri: İnci Beğen

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

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Editör Jonathan Noble

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