Stella: "McLaren'ın takım emirlerini kullanması, gelecekteki şansları yok ederdi"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Lando Norris'e Formula 1 pilotlar şampiyonluğu mücadelesinde yardımcı olması için Oscar Piastri'ye takım emri vererek takım içindeki dengeyi “bozmaya” hazır olmadığı konusunda ısrar etti.

Norris, son üç yılın şampiyonu Max Verstappen'in peşinde ve Red Bull pilotuna çok yakın olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde pist dışından geçiş yaptığı için tartışmalı bir şekilde ceza aldı ve rakibine karşı puan kaybetti.

Ancak takım dışından pek çok kişi, McLaren'ın sezonun başlarında Piastri'ye emir vermeyerek Norris'e puan kaybettirdiğini düşünüyor ki bu durum en çok Macaristan Grand Prix'sinde dikkat çekmiş ve Norris’ten, son pit stoptan sonra öne geçmesinin ardından liderliği takım arkadaşına vermesi istenmişti.

On yılı aşkın bir süredir spot ışıklarından uzak olan Woking merkezli takım, yeni yönetim yapısıyla şampiyonada iddialı olduğu mevcut duruma uyum sağlamaya çalışıyor.

Motorsport.com'a verdiği özel bir röportajda bir ve iki numaralı pilotların dinamiklerini tartışan Stella şunları söyledi: “Pilot yönetimi, aracın rekabet gücü bağlamında görülmelidir.”

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Her zaman bir yönetim çizgisine sahip olmanız gerekir, ancak onuncu ve on birinci sıra için yarışıyorsanız, tüm çabalarınız rekabet gücüne ulaşmaya yöneliktir. Üst sıralar için mücadele etmeye başladığınızda senaryo değişir.”

“Bizim odak noktamız her zaman maksimum iş birliği olmuştur. Çünkü takım patronundan, Lando'dan ve Oscar'dan daha büyük bir ana hedef var ve bu da takımın, McLaren'ın menfaati. Bu, herhangi bir durumda tartışılamaz bir konudur.”

“Pilot yönetimine ve genel olarak piste çıkma kurallarına her zaman bazı ilkelere göre yaklaştık: İlki, daha önce de söylediğim gibi, takımın çıkarlarıdır, ikincisi ise sportmenlik ya da tercih ederseniz dürüstlüktür.

“Bunlar çok önemli değerler, her iki pilotumuza karşı da adil ve doğru davranmak istiyoruz ve yarış kazanmak için gereken tüm becerilere sahip iki yeteneğiniz olduğunda bu husus daha da önemli hale geliyor.”

“Bugün bulunduğumuz noktada olmak için çok çalıştık, Lando'nun yanı sıra Oscar'a sahip olmak ve onu geliştirmek için de çok çalıştık. Birlikte çalışan iki pilotunuz olduğunda, takımın büyümesi de fayda sağlıyor.”

“Lando ve Oscar'a Miami Grand Prix'sinden bu yana rekabetçi bir araç sağlayabildiğimizden beri, McLaren takımlar şampiyonasında en çok puan toplayan takım haline geldi.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, and Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Bu duruma geldiğinizde, bence pek çok kişinin sahip olmak isteyeceği bir durumu belirlemeniz gerekir: Pilotları nasıl yöneteceksiniz? Biz her zaman ilkelerimizden yola çıkarız, onları müzakere etmeyiz.”

Takımın bir numaralı pilot olmadan gerçekten başarılı olup olamayacağı konusunda ise Stella bu tür taktiklerin tehlikelerine işaret ederek şu yanıtı verdi: “Bizim bir numaralı ya da iki numaralı pilotumuz yok. Bu medyada ve sohbetlerde işe yarayan bir senaryo, ancak bir Formula 1 takımını yönettiğinizde iyi değil çünkü geleceği de düşünmek zorundasınız.”

“Bu sezon kazanıp kazanamayacağımızı bilemem ama 2025, 2026 ve 2027'de kazanabilecek bir konumda olmak istediğimizin farkındayım ve eğer 2024 sezonunu yönetirken dengeyi bozarsam, sonraki yıllarda sağlam bir temele sahip olamayacağım.”

“Formula 1'de bu şekilde çalışmamız gerektiğine inanıyorum, ancak karmaşık durumların her zaman ortaya çıkabileceğinin de farkındayım. İnsanların ‘Oscar, Lando’nun arkasında kalmalı’ türünden matematiksel bir yaklaşımdan bahsettiğini duyduğumda, Lando'nun kendisinin de Oscar'ın kendini feda etmesini istemediğini söylüyorum.”

“Ben birlik ve bütünlük içinde bir gruba güvenebilmemiz için mücadele ediyorum. Her zaman iyi bir iş çıkaracağımızdan emin olamam ama her zaman, muhteşem bir hafta sonu geçirmek amacıyla değil, gelecek yıllarda iyi işler yapmak amacıyla çalışmaya ve inşa etmeye devam etmek için burada olduğumuz konusunda net olmalıyız.”