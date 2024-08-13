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Stella, McLaren'ın rekabet gücünün bu kadar yüksek olmasını beklemiyormuş

McLaren takım patronu Andrea Stella, McLaren'ın 2024 sezonunun ikinci yarısındaki gelişim planını açıklarken takımın rekabet gücünün kendisini şaşırttığını söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. pozisyon, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı, McLaren takımı yarıştan sonra zaferi kutluyor

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. pozisyon, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı, McLaren takımı yarıştan sonra zaferi kutluyor

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Andrea Stella, McLaren'ın biriktirdiği gelişmelerden 2024 sezonunun ikinci yarısında yararlanabileceğine inandığını söyledi ve büyük güncellemeler yapmamalarına rağmen takımın şu ana kadarki rekabet gücünün kendisini biraz şaşırttığını itiraf etti.

Woking merkezli ekip için sezon şimdiye kadar oldukça başarılı geçti. McLaren, sezon boyunca Red Bull’un liderliğini güçlendirmelerine engel olarak, Takımlar Sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Lando Norris ve Oscar Piastri, birer galibiyet elde ederken, her iki sürücü de birçok kez podyuma çıktı. Bu başarılar, McLaren'ı Ferrari ve Mercedes'in önüne geçirdi.

Aerodinamik test düzenlemeleri (ATR) gereği, önceki yılın şampiyonasında daha düşük sıralarda bitiren takımlar, daha fazla test yapma hakkına sahip olurken, üst sıralarda yer alan takımlara daha az test süresi tanınıyor.

McLaren, 2023 sezonunu takımlar sıralamasında dördüncü sırada tamamladığı için şu an ön sıralarda yarışan dört takım arasında en fazla gelişim süresine sahip olacak.

Bu durumun 2024 sezonunun ikinci yarısını nasıl etkileyebileceği sorulduğunda Stella, “ATR açısından emin değilim. Red Bull, getirilen parçalara baktığınızda, pist üzerinde şimdiye kadar bizden daha fazla geliştirme aldı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Ama kesinlikle McLaren için konuşabilirim. Görünüşe göre, biriktirdiğimiz bu gelişimlerden yararlanmak için artık uygun durumdayız ve sezonun ikinci yarısında birkaç kez yeni parçalar getireceğimizi düşünüyorum.” diye yanıtladı.

Takım, Norris’in ilk zaferini elde ettiği Miami Grand Prix hafta sonu dışında MCL38’e pek fazla büyük güncelleme getirmedi. Stella, yılın geri kalanında daha fazla yeni parça beklediğini belirtti.

“Bir bakıma, Miami’den bu yana piste birçok yeni parça getirmememize rağmen bu kadar rekabetçi olmamıza şaşırdım.”

“Bu da gösteriyor ki Miami güncellemesi büyük bir gelişmeydi ancak sezonun ikinci yarısında başka bazı güncellemeler de gelecek.” diye açıkladı.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

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