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Stella: "McLaren'ın problemi güç ünitesi değil"

McLaren patronu Andrea Stella'ya göre İngiliz ekibin güç ünitesiyle ilgili herhangi bir problemi yok.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren, Honda ve Renault ile geçirdiği dönemin ardından Mercedes motoruna geri dönme kararı almıştı.

İngiliz ekip, sonrasında iyi bir ilerleme kaydetse de, bu yıl beklenenin çok uzağında kaldı ve bunun üzerine teknik departmanı yeniledi.

Şimdi McLaren'ın uzun vadede hangi üreticiyle çalışacağı merak ediliyor ve Andrea Stella, Mercedes ile devam edeceklerini işaret ediyor.

Stella, "Fabrika takımı olmak harika bir şey fakat tanınmış bir üreticiyle çalışmak da öyle."

"Yeni kural dönemine geçişte partnerinizi değiştiriyorsanız, büyük bir risk alırsınız fakat biz 2026'da mücadelenin içerisinde olmak istiyoruz."

"Biz 'İki yıla daha ihtiyacımız var, çünkü projemiz yeterince olgun değil' demek istemiyoruz. Hem şasi hem de güç ünitesi anlamında iyi durumda olmak istiyoruz."

"Seçim yapmak zorunda olsaydım fabrika desteğini seçerdim ama kazanma konusunda fark yaratan şeyin bu olduğuna inanmıyorum."

"Şu anda yaşadığımız sorunların ya da bizi sınırlayan şeylerin güç ünitesi ile hiçbir ilgisi yok."

"Aerodinamiyi geliştirmemiz, lastikleri daha iyi kullanmamız gerekiyor. Sahip olduğumuz güç ünitesi mükemmel, yani şu anda bizim performansımızı etkileyen şey değil." dedi.

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