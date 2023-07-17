Stella: "McLaren'in performansını tek kişiye bağlamak doğru olmaz"

Son haftaların yükselen yıldızı McLaren, başarılı bir güncelleme bombardımanının ardından Avusturya'da Lando Norris ile dördüncü oldu, Britanya'da ise Norris ile podyuma dönerken Oscar Piastri ile de hanesine bir dördüncülük daha yazdırdı.

Bu ani performans artışı sayesinde bir anda takımlar şampiyonasında Alpine'in önüne atlayan takımda işler iyi gidiyor, özellikle de sezona ne kadar kötü başladıklarını hesaba katarsak.

Andreas Seidl'in ayrılmasının ardından kış aylarında takım patronluğuna getirilen Stella, McLaren'in toparlanmasında önemli bir rol oynamış olsa da, kendi katkısı konusunda alçakgönüllü davranıyor.

Stella, "Biliyorsunuz, benim için odak noktası sadece doğru şeyleri yapmak. Sadece performansa odaklanın, takım için bir vizyon yaratmaya odaklanın, herkesin vizyonun ne olduğunu ve yönün ne olduğunu anladığından emin olun."

"En önemli şey, bunları tek başınıza yapmamanızdır. Çok ama çok iyi destek gördüm. Hatta Zak [Brown, CEO] ile olan işbirliğimiz bile inanılmaz derecede faydalıydı."

"Dolayısıyla iyi gidişat için 'ben yaptım' veya 'sen yaptın' demek doğru olmaz. Liderlik söz konusu olduğunda bile bu bir grup çalışması."

"Bir F1 takımı, bir kişinin tek başına bir durumu tersine çevirebileceğini düşünmek ve bu yolculuğun bir parçası olması gereken insanları tanımak için çok karmaşıktır."

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

Takımı yeniden yapılandıran Stella, ilk olarak teknik direktör James Key ile yolları ayırdı ve teknik departmanı üç bölüme ayırdı.

Yapılanma değişikliklerinden söz eden Stella, "Teknik açıdan aerodinamik, araç konsepti ve performansı ile mühendislik ve tasarım görevlerini üç farklı alana dağıtmaya dayalı farklı bir model oluşturmak istedik."

"Bunun belirli bir kişiyle ilgisi yok, sadece teknik organizasyon söz konusu olduğunda biraz daha dağıtılmış bir model gerektiriyor. Gerekçe de buydu."

"Değişime katkıda bulunan liderlikten bahsedecek olursak, benimle birlikte çalışan herkesi övmek istiyorum -işletme müdürü Piers Thynne, insan kaynakları müdürü Daniel Gallo- elbette tüm bunlar Zak'in koordinasyonu altında gerçekleşti. Yani bu bir ekip çalışması."

Stella kendisini pek övmek istemese de, bizzat Brown'a göre Stella'nın katkısı büyük.

Brown, "Bu adam harika."

"Yılın başında sahip olduğumuz sıkıntıları devralma şekli, yaşadığımız zorlukların farkına varması, teknik bir yeniden yapılanmaya gitmesi ve içeriden insanları terfi ettirmesi."

"Bazı büyük işe alımlar yapmış olsak da, onlar henüz aramıza katılmadı, yani bu hala Andrea'nın liderliği altındaki tüm kadın ve erkeklerin işi." dedi.