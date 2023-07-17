Stella: "McLaren'in performansını tek kişiye bağlamak doğru olmaz"
McLaren takım patronu Andrea Stella, sezonun gidişatını tersine çevirse de kendisini pek fazla övmemeye çalışıyor.
Son haftaların yükselen yıldızı McLaren, başarılı bir güncelleme bombardımanının ardından Avusturya'da Lando Norris ile dördüncü oldu, Britanya'da ise Norris ile podyuma dönerken Oscar Piastri ile de hanesine bir dördüncülük daha yazdırdı.
Bu ani performans artışı sayesinde bir anda takımlar şampiyonasında Alpine'in önüne atlayan takımda işler iyi gidiyor, özellikle de sezona ne kadar kötü başladıklarını hesaba katarsak.
Andreas Seidl'in ayrılmasının ardından kış aylarında takım patronluğuna getirilen Stella, McLaren'in toparlanmasında önemli bir rol oynamış olsa da, kendi katkısı konusunda alçakgönüllü davranıyor.
Stella, "Biliyorsunuz, benim için odak noktası sadece doğru şeyleri yapmak. Sadece performansa odaklanın, takım için bir vizyon yaratmaya odaklanın, herkesin vizyonun ne olduğunu ve yönün ne olduğunu anladığından emin olun."
"En önemli şey, bunları tek başınıza yapmamanızdır. Çok ama çok iyi destek gördüm. Hatta Zak [Brown, CEO] ile olan işbirliğimiz bile inanılmaz derecede faydalıydı."
"Dolayısıyla iyi gidişat için 'ben yaptım' veya 'sen yaptın' demek doğru olmaz. Liderlik söz konusu olduğunda bile bu bir grup çalışması."
"Bir F1 takımı, bir kişinin tek başına bir durumu tersine çevirebileceğini düşünmek ve bu yolculuğun bir parçası olması gereken insanları tanımak için çok karmaşıktır."
Lando Norris, McLaren MCL60
Photo by: Erik Junius
Takımı yeniden yapılandıran Stella, ilk olarak teknik direktör James Key ile yolları ayırdı ve teknik departmanı üç bölüme ayırdı.
Yapılanma değişikliklerinden söz eden Stella, "Teknik açıdan aerodinamik, araç konsepti ve performansı ile mühendislik ve tasarım görevlerini üç farklı alana dağıtmaya dayalı farklı bir model oluşturmak istedik."
"Bunun belirli bir kişiyle ilgisi yok, sadece teknik organizasyon söz konusu olduğunda biraz daha dağıtılmış bir model gerektiriyor. Gerekçe de buydu."
"Değişime katkıda bulunan liderlikten bahsedecek olursak, benimle birlikte çalışan herkesi övmek istiyorum -işletme müdürü Piers Thynne, insan kaynakları müdürü Daniel Gallo- elbette tüm bunlar Zak'in koordinasyonu altında gerçekleşti. Yani bu bir ekip çalışması."
Stella kendisini pek övmek istemese de, bizzat Brown'a göre Stella'nın katkısı büyük.
Brown, "Bu adam harika."
"Yılın başında sahip olduğumuz sıkıntıları devralma şekli, yaşadığımız zorlukların farkına varması, teknik bir yeniden yapılanmaya gitmesi ve içeriden insanları terfi ettirmesi."
"Bazı büyük işe alımlar yapmış olsak da, onlar henüz aramıza katılmadı, yani bu hala Andrea'nın liderliği altındaki tüm kadın ve erkeklerin işi." dedi.
Son Haberler
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var? Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir! Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!" Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor" Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar