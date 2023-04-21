Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"

Geçmişte McLaren Tim Goss, Matt Morris ve Peter Prodromou'nun yan yana çalıştığı üç kişilik bir yapı tarafından yönetiliyordu.

Goss ve Morris daha sonra takımdan ayrıldılar ve James Key, aracın genel sorumluluğuyla birlikte teknik direktör olarak takıma katıldı.

Yeni yapı, CEO Zak Brown ve kış tatilinde Andreas Seidl'in takım patronu olarak ayrılmasından sonra takım patronu olarak atanan Stella tarafından yürütülen bir inceleme sonucunda hazırlandı.

Sonuç olarak Key takımdan ayrılırken Prodromou (aerodinamik), eski Ferrari çalışanı Davide Sanchez (araç konsepti ve performansı) ve Neil Houldey (mühendislik ve tasarım) olmak üzere birlikte çalışacak üç teknik direktörle yeni bir yapı kuruldu.

Stella, mevcut yapılanmanın önceki sürümle karşılaştırılamayacağı konusunda ısrarcı.

Stella, "Bence o organizasyonda ve bunda ortak olan tek şey üç sayısı."

"Gerisi tamamen farklı. 2015'te McLaren'e katıldığımda, üç teknik direktör vardı. Bence yetkinlik ayrımı çok kafa karıştırıcıydı."

"İçerideki insanlar için bile, kimin ne yaptığını anlamak oldukça zordu. Ve ilk fark şu ki, artık bu ayrılık için kriterlerin ne olduğunu tam olarak biliyoruz."

"Kurmuş olduğumuz yapıda, modern F1'de hızlı araçlar yapmak için aerodinamik, araç konsepti ve mühendislik olmak üzere üç temel alanda açık bir liderliğe sahip olmak istiyoruz."

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Honda, pulls off the track with engine problems Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bu nedenle, Zak ve benim takım patronu rolümde ilk günden beri paylaştığımız, 'Performans odaklı bir organizasyonu nasıl yaratırız?' sorusuna yanıt vermenin bir yolu olarak bu modeli açıkça uygulamaya koymak istedik. F1 takımını modelleme açısından böyle bir yaklaşım gerekiyordu."

"Birinci fark, o zamanlar teknik yapının kimin ne yaptığı konusunda oldukça belirsiz olmasıydı." dedi.

Stella, sorumluluk alanlarının artık net olduğunu ve modelin de geçmişten farklı olduğunu çünkü dahil olan kişilerin güçlü bir teknik geçmişe sahip bir takım patronuna rapor verdiğini söyledi.

Stella, "Artık takımın ve daha spesifik olarak teknik alanın altında yatan net bir modelimiz var."

"Ayrıca o zamanlar bu teknik grup, teknik olmayan takım patronuna rapor veriyordu. Şimdi bir teknik takım patronumuz var. Ama teknik departmanımızı yönetmekle ilgili olarak çok meşgul olmayı beklemiyorum." .

"Çünkü her şeyden önce, dediğim gibi, her alanda çok güçlü liderlerimiz var. Ve nihayetinde, önemli olan performans fikirlerini masaya getirmemiz. Şu anda McLaren'da en çok eksikliğini yaşadığımız şey bu."

"Ve çoğu zaman karar vermeye gelince bu, ayrıntılı ve yüksek kaliteli bilgilerle masaya gelmenin basit ve doğal bir sonucudur." dedi.