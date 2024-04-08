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Formula 1 Japonya GP

Stella, McLaren'ın Japonya GP'sindeki stratejisini savundu

McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın 'karmaşık' Japonya Grand Prix'sinde Lando Norris için aldığı strateji kararlarını savundu.

Adam Cooper Ronald Vording
Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Zak Mauger / Motorsport Images

Norris yarışa üçüncü sıradan başladı ve ilk pite giren isim oldu, ancak yarış ilerledikçe Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc'e geçildi ve yarışı beşinci sırada noktaladı.

Yarıştan sonra Norris, Ferrari'lerin daha güçlü bir yarış temposuna sahip olmasının beklendiğini kabul ederken, Leclerc ile aynı anda pite girmek yerine biraz daha beklemesi gerektiğinin doğru olacağını düşündü.

Ancak Stella, takımın doğru kararları verdiğinde ısrar etti.

"Açıkçası fazla seçeneğimiz yoktu. İki sert lastiğimiz vardı: Bu yüzden erken pite girme şansımız vardı ve bu sayede Lando'ya podyum kazandırıp kazandıramayacağımızı görmek istedik. Bir noktada Perez'i geçmeyi de denedik."

"Bunun denemeye değer olduğunu düşündüm, bizi biraz zor bir konuma soktu ama denediğimiz için memnunuz."

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Norris'in ikinci pitinin zamanlamasını sorgulamasına da değinen Stella, takımın Mercedes ikilisi Lewis Hamilton ve George Russell'ı düşünerek böyle bir karar verdiğini ekledi.

"Leclerc'i düşünerek bu adımı attık ama ayrıca Lando'ya yaklaşan Carlos da vardı. Dolayısıyla Carlos Lando'yu geçtiğinde Lando zaman kaybedecek ve Hamilton ile Russell'ın da arkasında kalacaktı."

"Bu kadar çok araçla yarıştığınızda, birden fazla sonucu göz önünde bulundurmanız gerekir."

Autosport/Motorsport.com tarafından takımın farklı bir şey yapıp Leclerc'i yenip yenemeyeceği sorulduğunda Stella, şunları söyledi: "Bugün çok daha fazlasını yapmanın, özellikle de podyumda bitirmenin mümkün olduğunu sanmıyorum."

"Belki Lando ile podyumu hedeflemeseydik Leclerc'in önünde bitirebilirdik."

"Geriye dönüp baktığımızda önümüze çıkabilecek tek fırsat buydu. Ama bu da yarışı podyumda bitirmekten vazgeçmek anlamına gelirdi ki bunu yapmaya hazır değildik."

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Stella, Oscar Piastri'nin sekizinciliğe giden yolda daha sakin bir yarış geçirdiğini dile getirdi.

McLaren takım patronu, "Oscar için çok fazla farklı seçenek yoktu."

"Sadece son turda pozisyonu Russell'a kaptırmamız kötü oldu."

"Ama genel olarak mutluyuz. Bir kez daha en iyi üçüncü takım konumundaydık ve şampiyonadaki üçüncülüğümüzü pekiştirdik. Bu olumlu bir sonuç." dedi.

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