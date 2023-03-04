Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor
McLaren takım patronu Andrea Stella, İngiliz ekibin kendisine önemli bir gelişim programı hazırladığını ve bu programa güvendiğini dile getirdi.
McLaren, kendisi için belirlediği gelişim hedeflerine ulaşamadı ve bundan ötürü sezona olmayı hedeflediği noktada başlayamıyor.
Takım, büyük bir gelişim planı hazırladı ve ilk güncellemeler Bakü'de gelecek. Ardından takımın odağı yeni parçalar getirmek olacak.
Takım patronu Stella, bu gelişim planıyla sezon boyunca önemli bir ilerleme kaydetmelerini umut ediyor.
Stella şöyle konuştu: "Testler şu anda orta grupta olduğumuzu doğruladı."
"Sonuçlar o kadar yakın ki, birkaç ondalık bularak bu grubun liderleri arasına girebilir ya da bunun ardında kalabilirsiniz."
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Şu anda bizim için asıl önemli olan, güncelleme planımızı uygulamaya odaklanarak kısa vadede araçtan daha fazla verim almak."
"Bu görev oldukça iddialı ancak sezon ilerledikçe gelişmemizi sağlayacak."
Stella, takım patronu olarak geçirdiği birkaç aydan epey keyif aldığını da söyledi.
"Yeni pozisyonumdaki ilk aylar ilginç geçti."
"Çok fazla iş var ama kendi içinde heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Daha etkili ve doğru hareket edebilmek için tüm detayları anlamak çok önemli."
"Şu anda McLaren'ın ana sorunu aracın yeterince verimli olmaması ve bir mühendis olarak benim deneyimim çok yardımcı olacak."
Daha önce Ferrari'de de görev yapan Stella, iki takımı kıyaslaması istendiğinde şöyle dedi: "Aslında bu takımlar tahmin edebileceğinizden çok daha fazla benzerlik gösteriyor."
"Kurallar aynı, hedefler aynı. Temel fark Ferrari'nin daha fazla personele ve daha büyük bir altyapıya sahip olması. Fakat biz de zaten bunun üzerinde çalışıyoruz."
"McLaren da altyapı ve iş gücündeki kaybı azaltmak için ciddi para yatırımı yaptı."
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