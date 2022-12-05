Stella, McLaren'in en iyi pit yapan takım olabileceğini düşünüyor

McLaren, son iki seneye göre net bir şekilde gerilediği bir sezonu geride bıraktı. Özellikle sezonun ilk yarışında çok yavaş kalan takım, sonrasında toparlasa da hız anlamında Alpine'in net bir şekilde gerisinde kalarak ancak beşinci olabildi.

Takım bazı alanlarda geride kalsa da bazı alanlarda ciddi gelişim kaydetti. Bunlardan biri, son senelerde birçok sorun yaşadıkları pit stoplar, hatta sezonun en hızlı pitine de McLaren imza attı.

Sezonu kısaca yorumlayan ve ilerlemeye devam edeceklerini belirten Andrea Stella, pitlerde oldukça güçlü olduklarını bir kez daha vurguladı.

RacingNews365.com'a konuşan Stella, "Bence daha iyi olabileceğimiz bazı alanlar var."

"Güçlü yönlerimizden biri pit stoplar, çok hızlı pit stoplar yapabiliyoruz. Bazı ölçümlere göre, şu anda pit stoplarda en iyi ikinci ve üçüncü takım arasında yer alıyoruz. Biraz çalışmanın ardından en iyisi dahi olabileceğimizi düşünüyorum."

"Bunun yanı sıra strateji anlamında da iyi durumdayız."

"Daha iyi bir iş çıkarmak istediğimiz başka yönler de var, ancak en iyiye çok da uzak değiliz. İyimser olmaya başlıyoruz ve yavaş yavaş zirveye doğru ilerlediğimiz için cesaretleniyoruz." dedi.

McLaren, DHL'in sezonun en hızlı pit stoplarını sıraladığı ve takımlara resmi F1 Şampiyonası sıralamasıyla aynı şekilde puan verilen sıralamada ikinci oldu.

Red Bull 534 puanla bu özel ödülü alırken, McLaren 427 puanla 257 puanla üçüncü sıradaki AlphaTauri'nin bir hayli önünde yer aldı.