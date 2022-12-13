Stella: "McLaren'ın eksik kaldığı alanları biliyorum ve bunlara odaklanacağım"

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McLaren, Alfa Romeo'ya geçme kararı alan Andreas Seidl'ın yerine Andrea Stella'yı getirme kararı almıştı.

Stella, takıma katıldığı günden bu yana düzenli olarak yükseldi ve sonunda takım patronluğu yapacak. Ayrıca bir mühendis olduğu için, teknik tarafa da oldukça hakim.

Takım patronluğuna gelişinin ardından bunun mühendislik ekibi üzerindeki etkisi sorulduğunda Stella şöyle dedi: "Andreas ile çok iyi çalıştık, birlikte çok önemli bazı yönler belirledik. Şimdi bunları pekiştirmek istiyoruz. "

"Yarış takımı açısından, son dönemdeki gelişimimizden mutluyuz. Bu yüzden pist kenarındaki devamlılığı sürdürmemiz önemli. Bu açıdan kesinlikle varlığım ve etkim doğrudan orada olacak."

"Ayrıca fabrika tarafında güvenebileceğim kıdemli liderlerimiz var ve sanırım bazıları biraz daha öne çıkacak ve böylece işi yürütmek için gereken tüm görevleri yerine getireceğiz."

"Fabrika tarafında da çok etkili olmayı planlıyorum fakat bunu nasıl yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor."

"Tarzım, daha çok takım patronu gibi olacak. Sahip olduğumuz fırsat, kariyerim boyunca Formula 1'in mühendislik ve yarış kısmıyla uğraşmış, bunlarla ilgilenmiş olmam."

"Takımın temel hedeflerine yakın olacağım, ki bu hedefler de hızlı bir araç üretmek ve bu aracı pistte etkin bir şekilde yarıştırmak."

"Benim taşıdığım özelliklerle Zak'ın özellikleri arasında gerçekten güçlü entegrasyon ve kombinasyon unsurları var. Yani bu gayet açık, çok güzel bir kombinasyon."

Takımda gördüğü zayıf alanlarla ilgili Stella, "ileriye doğru gitmesini istediğim alanlardan birinin hızlı bir araç üretmek olduğunu düşünüyorum."

"Şimdiye kadar bunu yapamamamızın nedenlerinden bazılarının yapısal olduğunu biliyoruz ve McLaren, tüm bunların üstesinden gelebilmemiz için gerçekten iyi yatırımlar yapmayı sürdürüyor."

"Hepiniz biliyorsunuz ki 2023 yılında hayata geçecek olan rüzgar tüneli ve yeni simülatör gibi önemli altyapı çalışmalarımız var. Bunu tamamlamak kesinlikle önceliklerimden biri olacak."

"Aynı zamanda takımı bazı alanlarını daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Formula 1'i yeterince biliyoruz ve bunun temelde aerodinamik bir oyun olduğunun farkındayız."

"Dolayısıyla güçlenmek istediğimiz alanlardan birinin aerodinami olması şaşırtıcı değil. Bence bu açıdan inanılmaz yeteneklerimiz var fakat bu alandaki insan gücünü artırmamız gerekiyor."

"Bu aynı zamanda devam etmekte olan ve kesinlikle devamlılığı sağlayacağım projelerden biri." dedi.