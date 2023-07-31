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Stella: "McLaren'in acilen çözmesi gereken sorunlar var"

McLaren takım patronu Andrea Stella, hayal kırıklığıyla noktalanan Belçika GP'sinin ardından takımın biraz olsun gerçekliğe döndüğünü söylüyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Lando Norris, McLaren MCL60

Son haftaların yükselen yıldızı McLaren, Avusturya'ya getirdiği güncellemenin ardından en iyi ikinci takım konumuna ilerledi ve önce Britanya'da, sonra Macaristan'da podyum görmeyi başardı.

Güncellenen MCL60'ın güçlü yanı hızlı pistler, dolayısıyla Spa-Francorchamps'taki mücadele öncesi beklentiler büyüktü.

Cuma günü gelen yağmur ise her şeyi değiştirdi, uzun vadeli düşünen takım, hafta sonu boyunca değişken koşulların hakim olacağı gerekçesiyle yere basma gücünü arttırdı.

Bu karar Cumartesi gününü olumlu etkiledi, ancak yarışta McLaren'i en iyi beşinci takım konumuna geriletti.

Sonuç olarak Lando Norris yedincilikle yetinmek zorunda kaldı, Oscar Piastri ise ilk turda Carlos Sainz ile temas yaşayıp yarış dışı kaldı.

Yarışın ardından konuşan Andrea Stella, "Bu hafta sonu bize eksiklerimizi gösterdi."

"Araç bazı alanlarda gelişti, bu kesin. Ancak henüz tam anlamıyla ele almadığımız alanları da görmüş olduk." 

"Yapılacak daha çok iş olduğunu fark ettik, gerçekliğe döndük diyebilirim. Eksiklerimizi acilen kapatmamız gerekiyor." 

"Acilen diyorum, çünkü yaz arasından döndükten sonraki ikinci yarış Monza. Bir kez daha Spa'daki yanlışları tekrarlayamayız." 

"Dolayısıyla, durumu düzeltmek için McLaren'da acilen yapılması gereken işler var." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, leads Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Lando Norris, McLaren MCL60, leads Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hatalı ayar seçimini de yorumlayan Stella, "Açıkça itiraf etmeliyiz ki, bu ayarlar bize başlangıçta yardımcı olsa dahi yarışta sorun yarattı." 

"Genel olarak, bu hafta sonundan çıkaracağımız bazı dersler olduğunu söyleyebiliriz."

"Aracın düşük sürtünmedeki verimliliğini düzeltmek yapılacaklar listesinde. Geçtiğimiz aylarda epey sorunla uğraştığımız için bu konuya pek odaklanamamıştık."

"Yarışta yaşadığımız sorunların sebebi aracın gelişimine odaklandığımız için pist üstünde yapılacakları unutmamız değil."

"Söylediğim gibi, diğer sorunlara odaklanmak zorunda kaldığımız için düşük sürtünmeli arka kanat için çalışamadık." dedi.

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