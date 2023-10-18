Stella, “McLaren’de Schumacher dönemi Ferrari’sini yaratmaya çalışıyoruz”
McLaren takım patronu Andre Stella, Ferrari’nin Michael Schumacher’li altın dönemindeki sürekliliği ve ustalığı şu anki McLaren’da tekrardan yaratmaya çalıştıklarını açıkladı.
2000 yılında Ferrari bünyesine katılan Stella; Schumacher, Jead Todt, Ross Brawn, Rory Byrne, Nikolas Tombazis, James Allison ve Pino D’Agostino gibi yıldızlarla çalıştı.
Formula 1’in Beyond the Grid isimli podcast programına katılan Stella, Ferrari’nin büyük başarılara imza atılan efsanevi dönemindeki “sürekliliğin ve ustalığın” bugün McLaren’da uygulanmaya çalışılan çalışma ortamının ana unsurları olduğunun altını çizdi.
Stella düşüncelerini şöyle açıkladı: “Ferrari’nin altın dönemindeki ustalık, bu ustalığı inşa eden insanların kalitesi olağanüstü seviyedeydi”
“O dönem Ferrari’de çalışan insanların başka takımlarda daha üst mevkilerde yer alabileceğini ancak Ferrari’de çalışmaya devam ettiklerini düşünüyorum. Ferrari’de bulundukları mevkide çalışmaya devam ettiler çünkü Formula 1’de görebileceğiniz en iyi takımı yaratmak için gereken şey buydu.”
“Nelerin gelişmesi gerektiğinin farkında oldukları ve bir bina inşa edercesine her parçayı titizlikle yerine koydukları bir süreklilik inşa etmişlerdi. Bana sorarsanız Fernando Alonso’nun döneminde bizim gerçekleştiremediğimiz unsur buydu. Bu unsuru gerçekleştirebilmemiz için Ferrari’de 90’lı yılların ortalarından itibaren yerleşen geleneğe benzer bir yaklaşıma sahip olmamız gerekiyordu.”
“Benim üstlendiğim görevden bağımsız olarak, hedefimize giden yolda belirlediğimiz bazı unsurlar var. Süreklilik ve uzmanlık unsurları hedefimizin bir parçasını oluşturuyor, McLaren olarak bu unsurları önemli buluyoruz.”
Hatırlanacağı üzere sezonun başlarında takım patronluğu görevine, Alfa Romeo için ayrılan Andreas Seidl yerine Stella getirilmiş ve Stella yönetiminde McLaren tüm departmanlarda yeniden yapılanmaya gitmişti.
Yeniden yapılanmanın sonunda araçta büyük gelişmeler kaydedilmiş, Lando Norris ve Oscar Piastri’nin Japonya ve Katar’daki çifte podyumlarıyla takım moral bulmuştu.
Diğer yandan McLaren fabrikada yenilemelere gitti. Red Bull’dan Rob Marshall ve Ferrari’den David Sanchez’in de aralarında bulunduğu birçok yetenekli çalışanla gelecek sezon için anlaşan ekip, gelecek sezon için başarılara devam etmenin peşinde.
Lando Norris, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, the McLaren team celebrate after the race
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Stella’nın takıma yüksek profilli kişileri katması şüphesiz dikkat çekiyor. Konuya dair Stella, yüksek profilli mühendislerin transferlerini Ferrari’nin şaka konusu olan “beygir gücü” meselesine benzeterek şöyle açıklamalarda bulundu: “Takımımızda ustalığa öncelik verdik, diğer bir anlamda takımımıza beygir gücü ekledik.”
“Red Bull, Ferrari ve Mercedes ile rekabet etmek istiyoruz. Bu başlı başına zor bir görev ve iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor.”
“Bu nedenle David ve Rob’un deneyimleri, ustalıkları ve 2026’daki yeni nesil araçlara olan bakış açılarıyla ekibimize katkıda bulunacakları için çok heyecanlıyız.”
“Tüm takımlar gibi biz de halihazırda gündemde olan yeni kurallara uygun tasarlanacak aracın verdiği zorlu göreve karşı hazırlıklı olmalıyız.”
Stella, McLaren’in 2023 sezonundaki sıçrayışının takım çalışanlarının eseri olduğunu vurguladığı sözlerini ise şöyle tamamladı: “Sezon başından beri kat ettiğimiz gelişim halihazırda McLaren’da çalışan insanların emeğinin bir sonucuydu. 2024 aracı da yine McLaren’daki çalışanların emeğinin bir sonucu olacak.”
“2024 sezonunda aracımızın geliştirilmesinde neler yapabileceğimizi göreceğiz. Rüzgar tüneli, simülatör ve fabrikamızın altyapısından tam anlamıyla yararlanıyoruz ve yararlanmaya devam edeceğiz.”
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