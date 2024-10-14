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Formula 1

Stella, McLaren pilotlarının Schumacher ve Alonso ile ortak noktalarını açıkladı

McLaren takım patronu Andrea Stella, şu anda beraber çalıştığı pilot ikilisinin Fernando Alonso ve Michael Schumacher gibi büyük pilotlarla ortak noktalarını açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Michael Schumacher, Ferrari and race winner Fernando Alonso, Renault in the post race press conference

Fotoğraf: Sutton Images

Andrea Stella Formula 1'de geçirdiği yıllar boyunca aralarında Micheal Schumacher ve Fernando Alonso'nun da bulunduğu pek çok büyük pilotla çalıştı. McLaren takım patronu, Formula 1'in tüm büyük pilotlarını birbirine bağlayan şeyin ne olduğunu açıkladı.

Pirelli'nin “Box, Box, Box” podcast'inde konuşan McLaren takım patronu Andrea Stella'ya, sunucu Tom Clarkson tarafından şu anki pilot ikilisi de dahil olmak üzere tüm büyük pilotları birbirine bağlayan şeyin ne olduğu soruldu.

İtalyan takım patronu sözlerine şöyle başladı: “En az iki unsur var. Birincisi yetenek. Yaptıkları işi yapabiliyorlar. Biz yapamıyoruz ama onlar yapabiliyor. Bu yetenek, bu kadar hızlı ve bu kadar hassas sürüş yeteneğinin geliştirilmesi...”

Stella Ferrari'de neredeyse 15 yıl geçirdi. 2000 yılında Scuderia'daki kariyerine test ekibinde performans mühendisi olarak başladı ve 2002-2006 yılları arasında Micheal Schumacher'in performans mühendisi oldu.

2015 yılında yarış operasyonları direktörü olarak McLaren'a geçti ve 2023 yılında takım müdürü olma yolunda ilerledi.

Stella sözlerine şöyle devam etti: “Hepsinin sahip olduğu bir diğer özellik ise oldukça yüksek bir zeka seviyesine sahip olmaları. Beyinlerinin çalışmasının özellikle olağanüstü olduğunu söyleyebilirim.”

“Çok yetenekli bireyler ve zihinsel yetenekler açısından başka sektörlerde de yetenekli olabilirler. Yani sahip oldukları şey yetenek ve zihinsel yetenek.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, and Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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