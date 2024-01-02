Stella: "McLaren için sezonun dönüm noktası Avusturya yarışıydı"

McLaren için geçtiğimiz sezonun başlangıcını etkileyici olarak nitelendirmek zor; kış testleri sırasında MCL60 aracının takımın beklentilerini karşılamadığı ortaya çıktı.

Fakat bunun farkına çok erken varan McLaren, araç gelişimine yönelik agresif bir yaklaşım sergiledi ve Avusturya'dan sonra işler tamamen değişti.

Spielberg'deki yarışa sadece bir güncelleme paketi getirilirken, bu paket Norris'in aracına monte edildi ve her şeyin beklendiği gibi çalıştığı ortaya çıktı.

Sonrasında McLaren, sezonun en iyi ikinci takımı olmaya başladı.

Takım patronu Andrea Stella, Spielberg hafta sonunu "sezonun dönüm noktası" olarak gördüğünü söylüyor.

KTM Summer Grill podcast'ine konuk olan Stella, "Belirli bir anı seçmek zor."

"Sorunuzu yanıtlamak için içgüdülerime ve hislerime güveneceğim! Bunu yapınca aklıma Avusturya'daki ilk turlar geliyor."

"İlk antrenman seansında Lando yeni aracı, Oscar ise eski versiyonu kullanıyordu ve telemetriden Lando'nun virajları çok daha yüksek bir hızda dönebildiğini görebiliyordum. Kendi kendime 'Bu hiç de fena değil!' dediğimi hatırlıyorum."

"Neyse ki ilk olumlu izlenimler önce tur zamanları ve ardından sonuçlarla desteklendi. Sonuç olarak, o hafta sonuna dair güzel anılarım var." dedi.

Avusturya'da Norris sıralama turlarında 4. oldu ve yarışı da 4. bitirdi. Bundan bir hafta sonra İngiltere'de yarışı ikinci sırada bitirerek podyuma çıktı.

Stella, "O yarışta McLaren aracı lider durumdaydı."

"Her iki sürücü de podyumda olmalıydı ama Oscar bunu başaramadı çünkü güvenlik aracı talihsiz bir anda piste çıktı."

"Fakat o zaman takımın güçlü olduğunu ve doğru yolda ilerlediğini fark ettik. Aracın gelişimi o noktadan sonra pozitif yönde devam etti ve McLaren'daki herkes bunu sezonun ilerleyen aşamalarında gayet net gördü, ancak bu iki hafta sonu dönüm noktasıydı." dedi.

McLaren, 2023'te yarış kazanamasa da sprint galibiyeti elde etmeyi başardı.