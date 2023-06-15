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Stella: "McLaren bütçe olarak iyi durumda olduğu için önemli isimlerle anlaşabiliyor"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Formula 1 takımının Red Bull'dan Rob Marshall ile sözleşme imzalamasını sağlayan şeyin finansal şartlar olduğunu söylüyor.

Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Uzun yıllardır Red Bull'da görev alan Rob Marshall'ın 2024'te McLaren'a katılacağı haberi büyük yankı uyandırdı.

Marshall şu anda önde gelen mühendislerden birisi ve bundan ötürü kendisini ikna etmek hiç de kolay değil.

Fakat McLaren halihazırda altyapıya büyük yatırım yapıyor ve önemli isimleri kadrosuna katıyor.

Tüm bunlar takımların bütçe sınırı nedeniyle çok fazla harcama yapamadığı bir dönemde gerçekleştiği için dikkat çekiyor.

Stella, bu tür büyük adımların Zak Brown'ın finansal anlamda yürüttüğü doğru tutum sayesinde gerçekleştiğini söylüyor.

Stella, "Zak bütçe konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor, bu yüzden McLaren'ın harcayacak kaynakları var."

"Kurallar dahilinde bunu yapabilecek bütçeye sahibiz ve kurallar dahilinde harcama yapıyoruz."

"Büyük bir zorluk ya da karmaşık bir süreç değildi."

"Rob Formula 1 araç tasarımı konusunda eşsiz bir deneyim ve bilgi birikimi getiriyor."

"Red Bull'da güçlü bir mühendislik departmanı kurulmasında kilit rol oynadı, bu nedenle çok memnunuz." dedi.

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