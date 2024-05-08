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Formula 1 Miami GP

Stella: "McLaren, 2021 Rusya GP'den Norris'e kıyasla daha fazla şey öğrendi"

Andrea Stella, Sochi'de kaybedilen zafer için Lando Norris'ten ziyade takımın suçlu olduğuna inanıyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, celebrate in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Monza 2021'de neredeyse dokuz yıl sonra ilk yarışını kazanan McLaren, iki hafta sonra Rusya'da bir kez daha kazanma şansı yakaladı.

Sochi'de zafer Norris'in elindeydi ancak yağmur başladığında her şey ters gitti.

Norris ne pahasına olursa olsun kuru zemin lastiklerinde kalmaya çalıştı ve pite girmediği için yedinciliğe kadar düştü.

O dönem McLaren’ın sportif direktörü olan Stella, o gün takım olarak Lando'dan daha fazla ders çıkardıklarını söylüyor.

Stella, “Bence takım Rusya 2021'den Lando'ya kıyasla daha fazla ders çıkardı."

"Sonuçta pit stop çağrısı pit duvarından gelmeliydi ve bu bizim sorumluluğumuzdu."

"Bununla ilgili dersimizi aldık ve yolumuza devam ettik."

“Aracı geliştirdik ve ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiğimizi biliyoruz. Bence Lando, ilk yarışını hak ederek kazandı, ona kazanabilmesi için gerekli malzemeyi verdiğimiz anda zafere ulaştı."

"Araç bu şekilde davranmaya devam ederse daha rahat hissedecek. Bu yüzden muhtemelen bundan sonra daha iyi bir Lando göreceğiz." dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

 

 

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