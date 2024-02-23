Stella: "MCL38'in arka tarafındaki yol tutuşun artmış olması bizim için kilit nokta"

İtalyan takım patronu şu ana kadar aracın beklendiği gibi bir performans sergilediğini söyledi ve takım yoğun bir geliştirme programına başlarken önceliğin daha fazla yol tutuş kazanmak olduğunu vurguladı.

McLaren, perşembe günü bir yarış simülasyonu sürüşünü kesintiye uğratan yakıt deposu sorunu nedeniyle değerli zamanlar kaybetmesine rağmen, şu ana kadar Bahreyn'de cesaret verici bir iki test günü geçirdi.

Bahreyn testlerinin ikinci gününden neler öğrendik?

Stella, "Bazı zayıf noktalarımızın iyileştirildiğini düşünüyorum. Örneğin, üzerinde çalışmak istediğimiz konulardan biri olan arka taraftaki yol tutuş konusunda daha mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Genel olarak araçta daha fazla yol tutuş var."

"Hala geliştirmemiz gereken bazı noktalar var. Ancak en önemli performans fırsatının genel yol tutuş olduğu gerçeğini değiştirmiyor."

"Özellikleri düzeltmeniz gerekmiyor, sadece araca daha fazla yol tutuş kazandırmanız gerekiyor ki bu da esas olarak aerodinamik performanstan kaynaklanıyor."

"Ancak mekanik açıdan da iyileştirmemiz gereken bir miktar daha marjımız var. Ayrıca lastiklerle etkileşim açısından da. Dolayısıyla bu üç açıdan da sezon boyunca gelişmeler kaydetmeyi planlıyoruz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Stella, özellikle geçen yılki MCL60'a göre bazı yenilikler içerdiği göz önüne alındığında, aracın şimdiye kadar tahmin edildiği gibi performans göstermesinin kendileri için "iyi haber" olduğunu söyledi.

Stella, "Performans açısından bakıldığında aracın beklediğimiz performansı gösterdiğini söyleyebilirim. Yani büyük bir sürpriz yok. Bu da başlı başına iyi bir haber çünkü araçta bazı yenilikler var."

"Aracın gelişim için iyi bir temeli olduğunu ve geçen yılki araca kıyasla bir adım ileride olduğunu düşünüyorum."

"Ancak, genel olarak, birçok aracın ileriye doğru adım attığını görebiliyorum ki bu normal. Herkes her geliştirme haftasında performans buluyor."

"Büyük bir adım atmış gibi görünen bir araç var. Ne yazık ki, geçen yıl zaten en hızlı olan araç."

"Takip eden grubun geçen yıl zaten oldukça yakın olduğunu söyleyebilirim ve bana göre bu yıl daha da yakın görünüyor." dedi.

Stella daha önce bazı yeniliklerin bu hafta yarışacak olan aracın lansman versiyonunda olmadığını açıkça belirtmiş, ancak piste ulaştıklarında Red Bull'un RB20 ile getirdiği ölçekte olmayacaklarını vurgulamıştı.

Stella, "Bu lansman versiyonunda aracın geçen yıla kıyasla önemli ölçüde gelişen bazı alanları var. Bunlardan bazıları çok dikkat çekici. Sadece kademeli olarak iyileştirilen başka alanlar da var."

"Ancak geliştirme sürecinin arka planında, lansman aracına yetiştirmek için zamanında değerlendiremediğimiz oldukça fazla potansiyel olduğunu görüyoruz."

"Geliştirme sürecimize güveniyoruz. Araçta sahip olduğumuz konseptlere güveniyoruz. Ancak önemli olan yolculukta ne kadar ilerlediğinizdir."

"Açıkça görülüyor ki onlar bu yolculukta önde gidiyorlar. Gelişim yolculuklarında nerede konumlandıkları açısından bu marjı koruyorlar." dedi.