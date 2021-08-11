Stella: "MCL35M'in tarzı, Ricciardo'nun alışık olduğunun tam tersi"

Formula 1'de yedi yarış galibiyeti bulunan Ricciardo, yeni aracı McLaren MCL35M'e uyum sağlamakta zorluk çekti ve takım arkadaşı Lando Norris'in güçlü performansına kıyasla, ilk yarıda pek varlık gösteremedi.

Norris ilk 11 yarışta üç podyum aldı ve şampiyonanın ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Ricciardo ise düzenli olarak puan alsa da, Norris gibi araçtan maksimumu çıkaramadı ve Norris'ten 63 puan daha az alarak ilk yarıyı dokuzuncu sırada tamamladı.

Stella, Ricciardo'nun araçtan en iyi şekilde faydalanabilmek adına sürüşünü araca adapte etmesi gerektiğini yineledi ve bunun biraz daha vakit alabileceğini dile getirdi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Stella, "Aracımız özel bir sürüş tarzı gerektiriyor ve Daniel'in Renault'da daha önce alışkın olduğu şeyin tam tersi bir durum var. Daniel viraj girişlerinde hızlı olmayı ve aracımızın gerektirdiği kadar agresif fren yapmamayı tercih ediyor."

“Bu konuyu bir müzisyenle karşılaştırmayı seviyorum. Mesela bir gitariste enstrümanını tam olarak nasıl çalacağını açıklayabilirsiniz. Fakat ilk konserini vermesi uzun zaman alır. İlerlemeyi ancak saatlerce süren çalışmalardan sonra oldukça yavaş şekilde görürsünüz."

“Ne yazık ki, bugünün Formula 1'inde iyi şekilde hazırlık yapamıyorsunuz. Kış testlerinin sayısı minimuma indirildi. Cuma antrenmanı bile bir saat daha kısa ve yarış için hazırlanmak zorundasınız. Bir sürücünün araca daha iyi uyum sağlaması için gereken sistematik çalışmalar yapamıyorsunuz."

MCL35M'in direksiyonunda yaşadığı sıkıntılara rağmen Stella, Ricciardo'nun bakış açısının değişmediği konusunda ısrarcı.

“Olumlu bir tutuma sahip olduğunu belirmem gerekiyor. Motivasyonu çok yüksek ve bunun çok uzun bir yol olduğu açık olsa da, her zaman işini yapmaktan hoşlanıyor."

"Bir sürücünün son ondalıkları bulamadığı zamanlarda her zaman böyle olmuyor. Bu yüzden onun geleceği hakkında iyimser olmaya devam ediyorum."

“Aracımızı, Daniel'in doğal sürüş stiline uyacak şekilde uyarlamaya çalıştık. Fakat mühendislerin gerçekte asıl amacı sadece aerodinamik verimliliği arttırmaktır."

"Ne yazık ki aerodinamik karakteri değiştirecek şekilde ince ayar yapamayız. Her aracın özel bir hava akış şekli var ve bu, yıllar içerisinde oturan bir şey."

"Sahip olduğumuz özelliklerin kökeni uzun zaman önce yaptığımız çalışmalara dayanıyor ve muhtemelen yönetmelikler tamamen değişse gelecekteki modellerde de bulunacak."

"Normalde bir araçta ikisinden biri [aerodinami veya fren gücü] iyi olur. Sadece en güçlü araçlar ikisinde birden iyidir. McLaren da daha çok ilk kategoriye giriyor."

"Dolayısıyla, bu özelliklere uyum sağlamak sürücünün elinde. Pilota hızlı ama belirli tarzda kullanılması gereken bir araç sağlıyoruz."

"Şu anda maalesef bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images