Stella: "Marko'nun Norris yorumu, pilotların ettiği küfürlerden daha ağır"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Halmut Marko'nun yorumlarının 'pilotların ettiği küfürlerden daha ağır' olduğunu söyledi.
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde Helmut Marko, McLaren pilotu Lando Norris'in 'zihinsel olarak zayıf' olduğunu dile getirdi.
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, ABD Grand Prix'si öncesinde düzenlediği basın toplantısında Marko'nun yorumlarının Formula 1'i '10 ila 20 yıl' geriye götürdüğünü iddia etti.
McLaren takım patronu Andrea Stella ise bu konuda şunları söyledi: "Her şeyden önce, duygusal bakımdan her pilotun birbirinden çok farklı olduğunu söyleyebilirim; ancak hepsi olağanüstü."
"Örneğin Michael Schumacher, kendine her zaman çok güveniyor gibi görünürdü ama aslında güveni takımla birlikte çalışmasından, birlikte verdikleri emeklerden geliyordu."
Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
"Kendisine bazen hiç güvenmediği zamanlar oluyordu."
"Özellikle son 10 yılda sporda ruh sağlığı sorunlarına ne kadar önem verildiği açık. Bu konuda Lando da dahil olmak üzere hem pilotlar hem de F1 bazı çalışmalar ve konuşmalar yapıyorlar. Bundan gurur duyuyorum."
"Ama sonrasında Helmut'un söylediklerini duyuyorsunuz ve 20 yıllık çalışma bir yorumda yok oluyor."
"Bence bu, pilotların ettiği küfürlerden çok daha ağır."
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