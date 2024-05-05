McLaren'a göre Magnussen "men edilmeliydi"

Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki stratejisi hakkında konuşan Magnussen, takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in sprint yarışında puan almasına yardımcı olmak için arkasındaki isimleri ardında tutma yaçalıştı.

Yerini kaybetmemek için dört kez pist dışına çıkan ve 35 saniye ceza alan Magnussen, Hulkenberg'in iki puan almasına yardım etti.

Magnussen sportmenlik dışı davrandığı gerekçesiyle hakemlerin karşısına çıktı ve aklandı.

Fakat Stella buna şiddetle karşı çıktı ve Danimarkalı pilotun tekrarladığı taktikler karşısında FIA'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Stella, “Başka bir yarışmacıya zarar vermek amacıyla kasıtlı olarak yapılan bir davranış söz konusu. Bu davranış aynı yarış içinde ve aynı sezon boyunca tekrarlanıyor."

“Cezalar neden birikimli oluyor ki? Aksine katlanarak artmalı. 5+5+5, toplamda 15 yapmamalı."

“5+5+5 eşittir, ailenizle evde bir hafta sonu geçirmek, sportmenliğiniz üzerine düşmek ve sonra geri dönmek anlamına gelmeli (men edilmekten bahsediyor)"

“Bu tamamen kabul edilemez. Sportmenlik açısından hiçbir anlamı yok ve bu konu derhal ele alınmalı."

“Eğer puan barajı dışındaysanız, 20 saniye ya da başka bir şey almanız hiçbir şeyi değiştirmez. Ancak zarar verdiğiniz rakipleri kasıtlı olarak, sürekli şekilde mücadelenin dışında bırakırsınız." dedi.

Cidde'den sonra bu konunun neden henüz ele alınmadığına dair herhangi bir açıklama olup olmadığı sorulduğunda Stella şu yanıtı verdi: “Bunun için bir nedeni olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen sadece bunun tekrarlanmasına şaşırmışlardır."

“Eminim FIA bu konuyu inceleyecek ve Sportif Danışma Komitesi'ne mantıklı bir öneri getirecek. Umarım bunlar yakında hakemlerin uygulayabileceği kurallar ya da yönergeler haline gelir.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Açık bir çözüm takımların karar vermesine izin vermek yerine sürücülerin bir pozisyondan vazgeçmesini sağlamak olabilir.

McLaren'dan Lando Norris “Sürücüler olarak bunu istedik ama bunu yapmak istemiyorlar." dedi.

Takım arkadaşı Oscar Piastri ise sürücülere pozisyonlarını devretme zorunluluğu getirmenin de sorunları olduğuna dikkat çekti.

Piastri, “Pozisyonu geri vermenin çok zor olduğu bazı senaryolar var."

“Diyelim ki birini geçtiniz ve FIA pozisyonu geri vermenizi istedi, ama sonra daha fazla kişinin gerisine düştünüz... O zaman adil olur mu?"

“Fakat Magnussen'in olayında FIA ‘Pozisyonunu geri vermelisin ve vermezsen, pitten geçme cezası alırsın' derse, açıkça tüm sorunlar çözülecektir."

“Eğer bir pitten geçme cezasıyla karşı karşıya kalacağınızı biliyorsanız, pozisyonu geri verirsiniz.”

“Fakat 10 santimetre dışa açılırsanız ve bu televizyonda net değilse ya da dünyanın en iyi geçişini yaptıysanız, o zaman taraftarlar ‘Bu çok sert’ diyebilir."

“Bu şekilde hareket etmek çok zor ama eğer bariz bir durum varsa, o zaman FIA'nın devreye girme yetkisi olmalı."

“Bunun ilk kez olmaması, üstelik sürücünün cezaları hak ettiğini ve bunu takım için yaptığını açıkça kabul etmesi bana göre yanlış.” dedi.