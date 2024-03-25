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Formula 1 Avustralya GP

Stella: "Leclerc, Norris'in önünde bitirdi çünkü araçları daha hızlıydı"

McLaren F1 takım patronu Andrea Stella, Lando Norris'in Avustralya Grand Prix'sinde Charles Leclerc'i geçemediği için takımın daha yavaş stratejisini suçlamasının yanlış olduğunu ima etti.

Matt Kew
Matt Kew
Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Sam Bloxham / Motorsport Images

Üçüncü sıradaki Norris, McLaren'in Ferrari ve takım arkadaşı Oscar Piastri'nin yaptığı gibi bir erken pit stratejisine gitmiş olması halinde Leclerc'i ikincilikten edebileceğine inandığını söylemişti.

Ancak bu düşünce Stella'ya sorulduğunda İtalyan patron, SF-24'ün MCL60'tan daha hızlı bir araç olması nedeniyle Ferrari'nin hak ederek kazandığını ima etti. İtalyan patron, Norris ve Piastri'nin yer değiştirmesi yönündeki takım emrinin Leclerc'in yakalanabileceğine tam olarak inanmaktan ziyade ikilinin çarpışma riskini en aza indirmekle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

Norris'in iddiasını değerlendiren Stella, "Bu mümkün. Bu yarışın çok çok başındaydı, sert lastiklerin davranışına ilişkin yüksek derecede belirsizlik içeren bir yarıştı."

"Ve aslında, lastiklerle iyi çalışmadıkları için hiç de hızlı görünmeyen bazı güçlü araçlar olduğunu gördük - bunlardan biri [beşinci bitiren] [Sergio] Perez'in Red Bull'u."

"Bu yüzden, Leclerc'i Oscar'la geçmeye çalışarak agresif bir strateji izlediğimizi düşünüyorum. Ancak Leclerc de bunun iyi bir fikir olduğuna karar verdi ve  - muhtemelen telsizimizi dinledikleri için - aynı anda pite geldiler."

"Bu aynı zamanda Leclerc ve Oscar'ın birbiriyle savaşan iki pilot olacağı anlamına geliyordu."

"Lando güçlü bir konumdayken bunun gereksiz bir risk olduğunu düşündük." şeklinde konuştu.

Stella, Ferrari'nin daha hızlı olduğunu söylese de, Imola ya da Miami GP için bir güncelleme paketi getirecek McLaren'den bir tık daha hızlı olduğunu söyleyerek bu düşüncesini yumuşattı.

Stella, "Leclerc Lando'nun önünde bitirdi çünkü şu anda daha hızlı bir araca sahipler."

"Olumlu haber şu ki, bu daha hızlı araç çok da hızlı değil. Çok yakındık, bu da bence Avustralya'yı bizim için iyi yapan bazı özelliklerin, düşük hıza kıyasla orta, yüksek hızlı [virajların] daha yüksek bir orana sahip olmasıyla bir adım daha ileri gittiği Japonya için cesaret verici." dedi.

Stella, Piastri'yi ev sahibi olduğu yarışta Norris'in arkasına alma kararı hakkında şunları söyledi: "Bu değişimin stratejik bile olmadığını söyleyebilirim. Bu uygulamaya yönelikti."

"Lando'nun lastikleri çok daha taze olduğu için değişim doğal olarak gerçekleşecekti..."

"Bunun gereksiz bir yarışa dönüşmesini önlemek için takas çağrısında bulunduk ..."

"Ancak daha taze lastiklere sahip olmamıza rağmen Leclerc'i yeterince yakalayamadık. Bu yüzden Ferrari'nin bugün hızlı olduğunu söylüyorum."

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