Stella: "Lastikler çok fazla aşınıyor"

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen Singapur GP'ye elindeki en yumuşak lastikleri getirme kararı almıştı.

Cuma günkü seanslarda lastiklerde çok fazla aşınma olduğu görülebiliyordu.

McLaren'dan Andrea Stella, İngiliz ekibin cuma günkü performansı hakkında şöyle konuştu: "Kendi açımızdan ilginç ve verimli bir cuma günü oldu. Büyük bir olay ya da sorun yaşamayıp, çok sayıda veri toplamayı başardık."

"Bu pistte takımın karşı karşıya olduğu pek çok zorluk var. Sürücüler açısından da düşük yol tutuş ve duvarlara yakınlık nedeniyle her zaman zorlu bir mücadele oluyor."

"Mühendisler için en iyi arka kanat seviyesini belirlemek her zaman için çok zor. Bu yıl buraya getirilen lastikler de ilginç. Çünkü hem yumuşak hem de orta lastiklerde yüksek seviyede aşınma var."

"Fakat cesaret verici bir gün geçirdik ve aracımız iyi durumda görünüyor. İyi bir sıralama turları geçirmeyi ve pazar günü bunu devam ettirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Lando Norris cuma günü en iyi sekizinci zamanı yaparken, Daniel Ricciardo 13. olmuştu.

Norris, "İyi ve sıcak bir gündü! Fakat bence genel anlamda o kadar da kötü değildi. İlik seansta çok iyi görünüyorduk ve ikinci seansta biraz zorlandık. Bu yüzden ayarlar veya şartlarla ilgili olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Yarına kadar geliştirmemiz gereken çok şey var ve bundan ötürü gece boyunca elimizdeki verilere bakıp, aracı nasıl geliştirebileceğimizi anlayacağız." dedi.

Ricciardo ise şunları ekledi: "Bence oldukça iyi bir gündü. Bazı şeyler bulduk ve ilerleme kaydettik. Tur zamanları her zaman gerçek hikayeyi anlatmıyor ve 13. sıra da bunu çok göstermiyor ama bence bundan çok daha ilerideyiz."

"Doğrusu bunu ortaya koymak için çok çalışmamız gerekiyor ama bence bugün kesinlikle doğru yönde gittik ve cumartesi gününe girerken daha rahat ve kendimden emin hissediyorum."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images