Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'"

Las Vegas GP muhteşem bir yarış sunmuş olsa da, hafta sonunun iyileştirmeye açık yönleri vardı.

Sıralama turlarının gece yarısı, yarışın ise saat 22:00'de başlamasıyla geç saatlere kadar süren takvim, F1 personelinin fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorladı.

McLaren takım patronu Stella bile pilotların etkinlik boyunca yapmaları istenen şeylerde belki de fazla zorlandıklarını öne sürdü.

Etkinlikle ilgili düşüncelerini ifade eden Stella şunları söyledi: "Zaman çizelgesinin herkes için çok zorlayıcı olduğunu düşünüyorum, bunun gözden geçirilmesi gerekiyor."

"Tabii ki bu şov ve eğlence için yapıldı ve bence bu bir dereceye kadar iyi, çünkü eminim keyif alınmıştır. Ancak tüm bunların biraz fazla olup olmadığını kendimize sormamız gerekiyor."

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start

"Pilotların dahil edilmesi konusunu %100 destekliyoruz çünkü sporun popülaritesinin ve başarısı pilotlardan geçiyor. Ancak bu, pilotlar için de gerçekten yoğun bir hafta sonuydu."

"Dolayısıyla pilotların yarışa odaklanmalarını sağlamak ve aynı zamanda şovu desteklemek arasında doğru bir denge olup kurulması gerekiyor. Yani kesinlikle dikkate alınması gereken birkaç nokta var."

Hafta sonunda iyileştirilmesi gereken bazı noktalar olsa da, Stella pist düzeninin iyi bir yarışı teşvik ettiği için başarılı olduğunu düşünüyor.

"Pist düzeni kesinlikle iyi bir yarışı destekleyecek şekilde çünkü lastikler sebebiyle yarışın pek iyi geçeceğini düşünmüyordum."

"Ancak asfalt çok kaygandı, kazalar yaşadık ve starttan sonra ilk viraj oldukça yoğundu. Avustralya'daki gibi bir durumun yaşanmaması için bunun önüne geçilmesi gerekiyor."