Stella: "Las Vegas'ın şov kısmı pilotların 'sınırlarını zorladı'"

Las Vegas GP muhteşem bir yarış sunmuş olsa da, hafta sonunun iyileştirmeye açık yönleri vardı.

Sıralama turlarının gece yarısı, yarışın ise saat 22:00'de başlamasıyla geç saatlere kadar süren takvim, F1 personelinin fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorladı.

McLaren takım patronu Stella bile pilotların etkinlik boyunca yapmaları istenen şeylerde belki de fazla zorlandıklarını öne sürdü.

Etkinlikle ilgili düşüncelerini ifade eden Stella şunları söyledi: "Zaman çizelgesinin herkes için çok zorlayıcı olduğunu düşünüyorum, bunun gözden geçirilmesi gerekiyor."

"Tabii ki bu şov ve eğlence için yapıldı ve bence bu bir dereceye kadar iyi, çünkü eminim keyif alınmıştır. Ancak tüm bunların biraz fazla olup olmadığını kendimize sormamız gerekiyor."

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start