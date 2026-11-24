Formula 1 Las Vegas GP

Stella: "Las Vegas GP sebebiyle 2030 için aceleci kararlar alınmamalı"

352 geçişle Formula 1 tarihinin en fazla geçiş yapılan yarışına sahne olan Las Vegas Grand Prix'si padoktaki görüşleri ikiye bölerken Andrea Stella, 2030 düzenlemeleri hakkında ani ve kutuplaştırıcı değerlendirmeler yapılmaması gerektiğini söyledi.

Rahaan Mazumder Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Kas 2026 10:45

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Formula 1, Las Vegas'tan oldukça çelişkili bir gündemle ayrıldı.

FIA'nın, 2030 yılında daha basit ve 2.1 litrelik turbo V8 motorlara geçiş için bir çerçeve üzerinde oy birliğiyle anlaşma sağlandığını doğrulamasından yalnızca 24 saat sonra, cumartesi gecesi gerçekleştirilen 50 turluk yarış sezonun en hareketli mücadelelerinden birine sahne oldu.

Bu sayı, 2023 Zandvoort Grand Prix'sindeki 186 geçişli önceki rekorun neredeyse iki katına ulaştı. Yarışta ayrıca 35 kez liderlik değişimi yaşandı.

Mercedes'in son bölümde yaşadığı sorunlardan yararlanan McLaren, Las Vegas’ta önemli puanlar kazandı. Lando Norris, yarışı kazanan Max Verstappen'in 0.639 saniye gerisinde ikinci olurken Oscar Piastri, 17. sıradan başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Yarış hakkında konuşan McLaren takım patronu Andrea Stella, “Basit bir görüşe sahip olmak ya da 'İşte istediğimiz yarış bu' demek çok zor. Çünkü bunu söylediğiniz anda dikkate alınması gereken başka önemli bakış açıları da ortaya çıkıyor."

"Lando ve Oscar ile henüz konuşup yarışı beğenip beğenmediklerini anlamam gerekiyor. Yoksa bu biraz fazla mıydı? Bazı anlarda güvenlik açısından işlerin çok kötüye gidebileceği hissine kapıldılar mı?"

"Net bir görüş ortaya koymak istemiyorum çünkü aslında henüz böyle bir görüşüm yok. Bu yarış bize göz ardı edemeyeceğimiz çok fazla bilgi verdi."

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Yarış galibi Max Verstappen, araçların sürekli pozisyon değiştirmesini, geride kalan pilotların hava koridorundan yararlanarak yeniden öne gelmeye çalıştığı bir Mario Kart oyununa benzetti. Cadillac pilotu Sergio Perez ise yarışın ‘çok yapay’ olarak eleştirdi.

Lando Norris ise pistteki geçişlerden bazılarının geçiş olarak sayılmaması gerektiğini dile getirdi. Williams pilotu Carlos Sainz ise mücadeleden keyif aldığını ifade etti.

Stella'ya göre padoktaki bu görüş ayrılığına rağmen Formula 1, 2030 düzenlemeleri konusunda aceleci kararlar vermekten kaçınmalı.

Stella, "En önemli tavsiyem, analitik yaklaşımımızı korumamız ve sporun çıkarlarını gözetmeye devam etmemiz."

"Bir saniye içinde fikir belirtmeniz gereken bir dünyada yaşıyoruz; aksi takdirde hiç kimse olarak görülüyorsunuz. Aynı şekilde, kutuplaştırıcı bir görüş ortaya koymanız gerekiyor."

"Bu konuyu anlık bir değerlendirmenin ardından ele alıp 'Yeni düzenlemelerden vazgeçelim' demek gerçekten yazık olur."

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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