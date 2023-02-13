Stella: "Norris'in takım lideri olmasını istiyoruz"

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McLaren'in genç yıldızı Norris, henüz 23 yaşında olmasına rağmen gridde deneyimli sayılabilecek pilotlar arasında.

Woking merkezli takımla 5. sezonuna başlayacak olan Norris, takım arkadaşlarına kıyasla yarışlardaki performansıyla kendini gösteren bir pilot.

McLaren 2023 aracının lansmanında yeni takım patronu Stella, Britanyalı pilotla övgülerini yağdırdı.

Stella, "Olgunluk, Lando'da çok hızlı ilerleyen bir unsur."

"O her zaman oldukça olgun biriydi ve bu, doğal yeteneğinden faydalanarak griddeki en iyi pilotlardan biri olma yolunda hızla ilerlemesinin nedenlerinden biri."

"Bence bir pilotun olgunluğunu sadece aracı kullanırken değil; aynı zamanda Formula 1 yarış ekibimizin yönetimiyle ve ekiple etkileşime girdiğinde ve takımı motive ettiğinde de görebiliyoruz. Yani kapsama alanı çok daha geniş."

"Bunları yapabilmek için olgunluğun yanı sıra, takımın bir parçası olarak geliştirdiğiniz niteliklere sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. Lando'nun McLaren'in bir parçası olmasının hem takım için hem de Lando için bir gelişim yolculuğu olduğunu söylemeliyim." dedi.

Ancak Norris'in takımdaki uzun süredir devam eden görevine rağmen henüz bir galibiyetinin olmaması pek alışıldık bir şey değil. McLaren ve Norris taraftarları, artık Britanyalı pilottan bir yarış galibiyeti görmek istiyor.

Elbette bunun için MCL60 isimli yeni aracın da rekabetçi olması gerekiyor.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren CEO'su Zak Brown'a, 2023 aracının galibiyet için savaşamayacak bir konumda olması durumunda Norris'in vereceği tepki soruldu.

Brown, "Norris ile 2021 Sochi'de neredeyse ilk yarışımızı kazanıyorduk ama başaramadık."

"Eğer başarsaydık, galibiyet konusunda George [Russell] ve Carlos [Sainz] ile aynı konumda olabilirdi."

"Ama biliyorsunuz, o uzun vadede burada çünkü çıktığımız yolculuğu biliyor. İlerlemeye devam ettiğimiz sürece bir sorun yok. Hepimiz galibiyet için sabırsızız, ancak bunun biraz daha zaman alabileceğini kabul ediyoruz." dedi.

Stella ise bu konuda, "Lando'yu sadece takımda tutmak değil, aynı zamanda takımda lider pozisyonda olmasını da istiyoruz."

"Daha önce büyük pilotların zamanı geldiğinde liderlik pozisyonlarını aldıklarını gördüm ve Lando'nun artık bu görevi yapmaya hazır olduğundan eminim."

"Konu bize geldiğinde yapabileceğimiz tek şey kendimize odaklanmak. Biz mutlu olursak Lando'nun da mutlu olacağını biliyoruz. Eğer biz otomobilin ve takımın gelişiminden memnunsak, onun mutluluğu ve takımda kalma isteği de bunun doğal bir sonucu olacaktır." şeklinde yorum yaptı.