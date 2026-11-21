Formula 1 Las Vegas GP

Stella: "Lando’nun tabanına sıkışan poşet tempomuzu aksattı"

Las Vegas'taki sıralama turlarını değerlendiren Andrea Stella, Lando Norris'in tabanına poşet sıkışması nedeniyle zaman kaybettiğini söyledi ve hava koridorunun önemine dikkat çekti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 13:50

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Las Vegas Grand Prix sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulunan Andrea Stella, yüksek hızlı düzlüklerin kendi araçlarının zayıf noktası olduğunu ancak sıralama turlarında doğru konumlanarak bu açığı kapattıklarını belirtti.

Seans esnasında Lando Norris'in şanssız bir olay yaşadığını açıklayan Stella, en hızlı turu atan Kimi Antonelli'nin hava koridoru avantajına da dikkat çekti: "Düzlük bölgelerinde Monza ve Bakü'ye benzer özellikler gördük ama sıralama turlarında doğru konumlanarak bu açığı iyi telafi ettik.”

“Özellikle Lando tarafında oldukça şanssızdık çünkü tabana bir plastik poşet sıkıştı. O poşet, yere basma gücümüzü olumsuz etkiledi ve tempomuzu aksattı.”

“Hava koridoru etkisi bu yıl çok daha belirgin ve birden fazla araç olduğunda bu etki daha da artıyor. GPS verilerine baktığınızda Antonelli düzlüklerde McLaren'dan tam 20 km/s daha hızlı. Virajlarda çok zaman kaybediyor ama her şeyi düzlükte telafi ederek zirveyi aldı; gerçekten etkileyici bir hava koridoru örneğiydi."

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Takımlar şampiyonasında üçüncülük hedefi doğrultusunda Las Vegas'a yalnızca bir adet güncellenmiş taban getirdiklerini ve bunu Lando Norris'in aracına taktıklarını belirten Stella, Oscar Piastri'ninse Brezilya paketiyle yarıştığını doğruladı: "Bu yarışa ufak değişiklikler içeren yeni bir taban tasarımını getirdik ve elimizde sadece bir parça olduğu için Lando'nun aracına taktık. Oscar ise Brezilya paketiyle yarışıyor.”

“Geliştirme araçlarımızla pist üstü verilerinin örtüştüğünü görmek 2027 aracı için bize güven veriyor. Yarın yarışta Red Bull'u yenecek kadar hızlı olmasak da güçlü hava koridoru etkisi ve olası güvenlik aracı periyotlarıyla fırsat kovalayacağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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