Stella: "Lando haklı, takım olarak daha iyisini yapmalıyız"
Stella, Norris’in yarış içinde yakıt tasarrufu yapmasının istenmesine tepki göstermekte haklı olduğunu kabul ederek, ikinci kez bu durumla karşılaşmalarının takım için yeterince iyi olmadığını söyledi.
Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images
Sprint yarışının ardından basına konuşan McLaren Takım Patronu Andrea Stella, telsizden yakıt tasarrufu yapması istendiği için hayal kırıklığı yaşayan Lando Norris’e hak verdi. Takımın bu konudaki operasyonel eksikliğine dikkat çeken Stella, şu ifadeleri kullandı: "Yarış içinde yakıt miktarını yönetmek zorunda kaldığımız için tempomuzdan bir miktar ödün vermemiz gerekti.”
“Lando da bu konuda bize iyi bir hatırlatma yaptı; çünkü üst üste ikinci kez pilotumuzdan yarış içinde yakıt tasarrufu yapmasını istiyoruz. Bu durum bizim için yeterince iyi değil, Lando haklı, takım olarak daha iyisini yapmalıyız"
İtalyan yönetici, karşılaştıkları bu dezavantaja rağmen Norris'in sürüşüyle açığı kapattığını belirtti: "Yaşadığımız bu olumsuzluğa rağmen Lando, aradaki farkı ve eksikliği harika bir sürüş çıkararak çok başarılı bir şekilde telafi etti."
İzle: F1 Gündem: Verstappen'in McLaren'a katılma şartı, Ferrari ve Aston Martin'den önemli güncelleme!
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: "Araçta değiştirmemiz gereken birkaç şey tespit ettim"
Piastri: "İlk tur tam bir kaostu, enerji yönetimi bazı anlarda tehlikeli hâle geldi"
Stella: "Lando haklı, takım olarak daha iyisini yapmalıyız"
Verstappen: "Yüksek hızlı virajlarda adeta mahvolduk"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar