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Formula 1 Britanya GP

Stella: "Lando haklı, takım olarak daha iyisini yapmalıyız"

Stella, Norris’in yarış içinde yakıt tasarrufu yapmasının istenmesine tepki göstermekte haklı olduğunu kabul ederek, ikinci kez bu durumla karşılaşmalarının takım için yeterince iyi olmadığını söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Sprint yarışının ardından basına konuşan McLaren Takım Patronu Andrea Stella, telsizden yakıt tasarrufu yapması istendiği için hayal kırıklığı yaşayan Lando Norris’e hak verdi. Takımın bu konudaki operasyonel eksikliğine dikkat çeken Stella, şu ifadeleri kullandı: "Yarış içinde yakıt miktarını yönetmek zorunda kaldığımız için tempomuzdan bir miktar ödün vermemiz gerekti.”

“Lando da bu konuda bize iyi bir hatırlatma yaptı; çünkü üst üste ikinci kez pilotumuzdan yarış içinde yakıt tasarrufu yapmasını istiyoruz. Bu durum bizim için yeterince iyi değil, Lando haklı, takım olarak daha iyisini yapmalıyız"

İtalyan yönetici, karşılaştıkları bu dezavantaja rağmen Norris'in sürüşüyle açığı kapattığını belirtti: "Yaşadığımız bu olumsuzluğa rağmen Lando, aradaki farkı ve eksikliği harika bir sürüş çıkararak çok başarılı bir şekilde telafi etti."

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