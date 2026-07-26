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Formula 1 Macaristan GP

Stella: "Lando, araçtaki potansiyeli sonuna kadar çıkarmayı başardı"

Andrea Stella, Lando Norris’in zaferiyle sonuçlanan Macaristan GP’sinin ardından takımın yükselen formundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Neşe Akkoyun
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Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

McLaren Takım Patronu Andrea Stella, Macaristan GP’nin ardından Sky Sports F1’e açıklamalarda bulundu. Hem pole pozisyonu hem de yarış galibiyeti için rekabetçi bir araca sahip olmanın gurur verici olduğunu belirten Stella, fabrikadaki yoğun mesainin karşılığını aldıklarını söyledi.

Norris’in hafta sonu boyunca sergilediği performanstan övgüyle bahseden Stella, aracın yarış temposundan son derece etkilendiğini ifade etti.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lando Norris'in performansını ve takımın durumunu değerlendiren Stella, şu ifadeleri kullandı: "Aracımızın hem pole pozisyonu hem de galibiyet için yeniden bu kadar rekabetçi olduğunu görmek harika bir duygu.”

“Arka planda harcanan tüm o sıkı çalışmanın karşılığını aldığımızı görmek gerçekten çok güzel.”

“Lando, araçtaki her bir milisaniyelik potansiyeli sonuna kadar sıkıp çıkarmayı başardı. Dün pole pozisyonunu alırken gördüğümüz fark harikaydı ama bugünkü yarış temposu çok daha umut vericiydi.”

“Lando liderliği ele geçirdiği andan itibaren elinde ciddi bir avantaj olduğunu herkese kanıtladı.” 

“Tüm bu performans bizim açımızdan harika ancak dayanıklılık tarafında hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var."

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